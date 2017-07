Todo el mundo sabe, vamos; todo México sabe, que los sindicatos, en su gran mayoría -dentro de nuestro país- son sindicatos charros, es decir lejos de servir los intereses de los empleados, que son los que les pagan -lo que tendría que ser su objetivo central- sirven a los intereses de arriba es decir de las estructuras de poder y de control, dentro de las empresas o de las instituciones -que claro- saben remunerarlos generosamente por ello.

Aun más, estos sindicatos -que manejan cuantiosos recursos que utilizan en forma total y absolutamente discrecional, y de los que no rinden cuentas a nadie- para el colmo de males también hacen política de la mano de los partidos que se encuentran en el poder, y si son parte del partido casi centenario que diseñó el sistema corrupto e impune dentro del cual vivimos y cuyos colores simulan los de la bandera, qué mejor.

Es el caso de Norma Castorena, a quien envío un cordial saludo con muestras de agradecimiento por haberme mostrado la puerta de salida del Sector Salud que considero nunca tuvo los niveles de corrupción que vivió durante los tiempos de Raúl Estrada, por lo que le pido que no considere estas líneas como señal de una persona ardida sino de una agradecida por haberme alejado de la podredumbre que ahí se vivía todos los días.

Norma nunca se caracterizó por ser una persona interesada en defender los intereses de sus agremiados, ni mucho menos los de la institución, ella y su grupito de achichincles se dedicaba a monsergar defendiendo a los empleados menos eficaces, más conflictivos y menos trabajadores, y lo hacían con una prepotencia que dios guarde la hora, pero según me decían -no me tocó vivirlo- quien le antecedió en el cargo era cien veces peor que ella hasta el grado de golpear físicamente a aquel que me antecedió a mi como director del Hospital General de Zacatecas, y eso es ser prepotente sin lugar a dudas.

Todos saben que cuando armó todo un garlito, por órdenes de Raúl Estrada para encontrar una forma “democrática” de correrme, lo hizo por que no convenía a los intereses y las corruptelas de esa mancuerna Juan Alonso-Raúl Estrada, sobre todo porque cada una de esas corruptelas eran debidamente documentadas por parte de mi oficina y presentadas al mismo secretario, quien no le quedaba otra que firmar de recibido. Y sabedores que obra en mi poder amplia documentación que prueban actos de corrupción, no les quedaba otra que armar una escenografía que estuvo entonces a cargo de Norma Castorena.

El montaje fue tan burdo como no tienen idea; los motivos, que yo daba mal trato a algunos médicos bajo mi tutela -no encontraron más- y así tomaron la dirección y evitaron una tarde sin previo aviso que yo pudiera regresar, esas fueron las indicaciones que recibí de la autoridad; aquellos que tomaron la dirección -y existen videos que así lo prueban y que también tengo bien guardados- no eran personal del hospital ninguno de ellos, eran las huestes de Norma junto algunos acarreados de otras jurisdicciones, no más de una docena, y así se selló la historia.

El conflicto fue expuesto con toda claridad en los medios como un conflicto entre Raúl Estrada y un Servidor, tiempo después, desconozco por qué méritos -si es que los hubo- Norma recibió el premio de la candidatura a una Diputación y Raúl Estrada quien realmente la necesitaba y la quería, se quedó al margen, con todo y sus servicios a favor del sistema -dos veces fue inculpado por delitos electorales-.

Y qué decir de quienes rodean o servían en aquellos tiempos a Norma Castorena un grupo de mafiosos de poco nivel -académico al menos- que estaban listos a mentir y a inventar según las conveniencias de su jefa; el ejemplo más característico es el del Dr. Serna un personaje que cobraba por consultorías dentro del propio hospital y que siempre se caracterizó por conflictivo, por decir lo menos.

Pero en fin Norma ganó la contienda -con muchos cuestionamientos- como todos los que resultaron vencedores por parte del PRI en las últimas elecciones, y llegó a la asamblea legislativa estatal, y ahí; es claro y evidente que su participación ha sido más que mediocre y gris. Que alguien nos diga si alguna vez ha presentado alguna iniciativa importante, o a emitido desde tribuna algún discurso o ponencia digno de recordar, la respuesta es que claro y rotundo NO. Y de repente nos sale que ya se acordó que representa a los trabajadores del sector salud y salió en su defensa ¿? -a otro perro con ese hueso- por que las carencias de esa institución siempre han estado ahí y siguen creciendo. Claro que el sucesor de Raúl Estrada fue colocado en su puesto -como muchos otros- para cubrirle las espaldas y administrar las carencias.

Es claro -para muchos al menos- que esta reaparición de Norma Castorena, fiel representante del sindicalismo charro, fue porque alguien le dijo que podría ser candidata a la alcaldía de Fresnillo -pobres frenillenses- y por ello es que salió a la luz aparentemente confrontándose con la Secretaria por la falta de insumos. Esto no es más que una argucia para presionar a quienes tienen que presionar para que la volteen a ver, es decir, nada que ver con los intereses de los trabajadores o de la labor que realizan a favor de la comunidad, sus movimientos tienen otros intereses total y absolutamente personales, así es como funcionan las cosas.

No sabemos cómo logró la candidatura previa ni con qué méritos lo hizo, pero difícilmente –supongo- obtendrá lo que ahora se ha propuesto, e incluso si lo lograra, un electorado muy diferente al que los llevó a ganar en el 2016 seguramente la parará si es que a la oposición se le da la gana de poner candidatos serios y con un perfil adecuado para gobernar.

El futuro está por verse.