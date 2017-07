Prepotencia

A una semana, en el frasco de veneno está pendiente la llamada de Pablo Tello ¿Le suena? Obvio, dice ahora la muchachada, es el hermano del gobernador, y quien nos otorgó el grandísimo honor de llamar a esta redacción para decirnos quién es él.

Pablito, conocido en el ambiente, llamó a la redacción de Veneno Puro para exigir el nombre de la persona que escribe, porque de que algo le dolió, le dolió. Al no tener respuesta, Tello, no el gober, amenazó con encontrar al “culpable”, ya verán, “no saben quién soy, voy a dar con el responsable”.

Chayo

El jueves nos visitó Rosario Robles. Esta ocasión llegó en un plan buena onda y repartiendo y dando apoyos para beneficio de la gente. Y así como que el añejo pleito con el gober… seguramente lo recuerda, discutió y lo regañó y de más….

Total, dejó el viejo enojo y disfrutó de Zacatecas; sin embargo, al cuestionarle sobre la presunta corrupción en la aplicación del fondo minero, del que el gobernador dijo que había “cosas raras”, Chayo dio carpetazo al asunto y respondió que en eso quedaron, en rarezas.

Viajeros

Ahora que andan tan atentos los secretarios con Zacatecas… obvio por instrucciones claras y precisas del señor Presidente de la República, el miércoles visitó la entidad Eviel Pérez Magaña, subsecretario de las Secretaría de Desarrollo Social.

El sub, le dicen, trae una asistente o secretaria o aguadora que se pasó “de lanza”. Cuentan los chismosos que la “desordenada” prensa, por no mantenerse en el corral, recibió regaño, plegones e insultos de su parte y les dijo “indios”, todo por no mantenerse a raya. Muy grave y discriminatorio.

Lectura

Quien de plano hace las cosas sumamente diferentes, demasiado, cuentan, es el coordinador de bibliotecas, Simitrio Quezada, a quien se le ocurrió la ideota de hacer leer a la gente aplicando métodos no muy convencionales para la actualidad.

Sucede que al coordinador, así lo llaman, llevará peluqueras a las bibliotecas para que la gente se corte el pelo mientras lee un libro, todo con tal de que la gente lea y se ilustre. También llevará textos a las embarazadas, quienes mientras esperan la llegada del parto, lean y lean.