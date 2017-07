Zacatecas.- El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Jaime Flores Medina, informó que en Zacatecas 98 por ciento de los elementos que son evaluados para la permanencia en las instituciones de seguridad pasan sus exámenes.

Detalló que “si bien es cierto quienes no aprueban los exámenes en las instituciones, pero sólo son una o dos personas de cada cien. El hecho que no aprueben sus exámenes no quiere decir que los elementos no sean confiables”.

En caso de que los elementos no pasen sus evaluaciones, dijo, pudieran darse por acciones que ponen en peligro la actividad de los elementos, o que no pasaron las evaluaciones multidisciplinarias.

En tanto a los aspirantes, el número de rechazo es mayor, pues, al menos, 40 por ciento de las personas que intenta adquirir un puesto en una institución de seguridad, no pasa los exámenes a los que son sometidos.

Explicó que los exámenes en los que los aspirantes son reprobados, son principalmente en entrevista y polígrafo, “son temas que a mucha gente le genera estrés o temor”; sin embargo, aseguró que Zacatecas cuenta con instituciones certificadas y evaluadas con estándares nacionales con carácter de aprobatorio.

Asimismo, puntualizó que se tiene una constante depuración de personal, donde principalmente no se aprueban los exámenes de permanencia.

Flores Medina reconoció que los ayuntamientos, al realizar las depuraciones, no ofrecen contratos de nueva cuenta con demás aspirantes, lo cual deja desequilibrio en el tema de personal para brindar seguridad a los zacatecanos.

“Tenemos necesidad de más policías, desde luego, pero también necesitamos policías buenos, comprometidos y dispuestos a trabajar de la mano con ellos. Por eso estamos llevando cursos de profesionalización para mantenerlos actualizados”, expuso.