Zacatecas.- La diputada petista, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, destacó que a la fecha Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ni el Partido del Trabajo (PT), se le han acercado para encabezar la candidatura al Senado de la República; a pesar de ello, cuenta con la voluntad para ejercer ese cargo.

“Se tomó la decisión unánime que el PT y Morena fuéramos en alianza electoral; sin embargo, hasta este momento no hay resolución política. Tenemos que esperar los tiempos para que se establezcan esos lineamientos”, aseguró.

Bañuelos de la Torre detalló que se sentiría halagada, en caso de que los partidos políticos tomaran la decisión de enviarla como candidata a la senaduría. “Si el PT cree que puedo hacer un papel digno representando a mi partido en el Senado, me honra”.

La legisladora y presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), reiteró que sería un halago que la tomaran en cuenta para competir por el cargo, además, de darse el caso buscaría que la candidatura fuera respaldada por los partidos aliados.

Bañuelos de la Torre expresó que a partir de la rueda de prensa emitida por el senador David Monreal Ávila, ha recibido buenos comentarios para encabezar la candidatura y reiteró el compromiso que tiene con la ciudadanía en su actual cargo dentro de la LXII (62) Legislatura.

Reconoció que el partido en el que milita se ha distinguido por emitirle la confianza necesaria para ostentar distintos cargos, como el de dirigente estatal del PT por tres años, “en el PT me han distinguido con su confianza es el único partido político en el que he estado, siempre me han dado la confianza de poder servir y crecer profesionalmente en lo que es mi vocación”.