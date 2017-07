Fresnillo.– Los habitantes de la calle Veta Grande, de la colonia Solidaridad, se encuentran molestos debido a que una empresa fue y tiró escombro sobre esa arteria.

María Eugenia del Río dijo que ha vivido en tal lugar por más de seis años y siempre han tendido problemas de todo tipo, pero la contaminación de los escombros ha causado muchas inconformidades a los habitantes del sector.

Martín Delgado explicó que la calle Veta Grande colinda con varias colonias, así como con el fraccionamiento Napoleón Gómez Sada y la colonia Solidaridad, por lo que la empresa realiza trabajos de ampliación pero dejó los montones de tierra en la calle perjudicada.

Elizabeth Medrano declaró que en el lugar también hay aguas negras, basura y más desechos “y nadie hacemos nada; los responsables dicen que pidieron permiso a la presidencia, pero los habitantes somos los más afectado y eso no lo ven”.

Clara López, ama de casa, afirmó que tales cúmulos de tierra tienen varios meses en este lugar y los habitantes ya están cansados de tanto polvo, además de que las autoridades hacen caso omiso a cada una de sus denuncias.

“Una empresa emprendió varios trabajos y ahí fue cuando acumuló el escombro en esa calle. Yo me pregunto por qué no utilizaron ese escombro y se lo echaron a la calle, la cual no está pavimentada. Nos habíamos ahorrado muchos problemas”, consideró Agustín Díaz, habitante de la calle Veta Grande.

Los afectados solicitaron a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto pues ellos carecen de las condiciones y posibilidades de mover tales montones de escombros.