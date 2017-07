Guadalupe.- La coordinadora estatal del Programa de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), Clara Verónica Delgado Vanegas, explicó que la situación de acoso escolar, agresiones y abusos por parte de los alumnos de la secundaria José Árbol y Bonilla, no es distinta a lo que sucede en otras instituciones, debido al entorno y la configuración social.

Al justificar que las inquietudes de los muchachos están basadas en su etapa adolescente, Delgado Vanegas declaró “están buscando en otras áreas lo que no tienen, además que el factor de calor que se vivió semanas pasadas en la entidad les provocó desesperación y ese también es un factor para que haya cuestiones de conductas antisociales, pero que ya intentamos fortalecer para que no se den”.

Sin embargo no especificó qué acciones se van a tomar por parte de la unidad que maneja este programa nacional desde la Seduzac.

Derivado del reporte de padres de familia respecto a que no hay una pronta acción ante el acoso, la Seduzac, luego de semanas, hizo énfasis para averiguar qué pasaba y comenzar a trabajar en las habilidades socioemocionales con los estudiantes.

La funcionaria minimizó que se trate de casos graves, y cuyas acciones responden a la edad que tiene los jóvenes, limitándose a decir que para el próximo ciclo escolar de agosto fortalecerán la Estrategia Nacional de Convivencia Escolar.

“Los jóvenes, tanto de esta secundaria como de otras, están inquietos de experimentar. A la secundaria José Árbol y Bonilla han venido ambulancias para atender a los chicos derivado de un accidente o lesión, pero afortunadamente no ponen en riesgo la salud de los muchachos”, subrayó.

En suma, esta escuela tiene su médico escolar, pero cuando se ve que la lesión no puede ser atendida, pues llaman a los paramédicos”, ejemplificó diciendo que es normal la situación.

Refirió que hace poco un estudiante, jugando con sus compañeros, tuvo un esguince en la pierna, “sí llegan las ambulancias para atender las emergencias para trasladarlos. De hecho esta escuela, como muchas, tiene un protocolo de revisión como es su carnet, copia del servicio médico y dónde deben ser atendidos de manera inmediata”; sin embargo, uno de los directivos, bajo anonimato, señaló que la lesión fue en el brazo provocada por otros compañeros.

“Cuando nos dicen: hay un foquito rojo, tenemos un grupo de atención para atender a los alumnos que se están peleando y, pues la verdad todos fuimos jóvenes y sabemos que nos peleábamos por lo que fuera, pero creo que la directora ha sido prudente en los protocolos de la escuela y viene trabajándolo bien”, recalcó.

Delgado Vanegas negó que haya situaciones de violencia cotidiana en la secundaria, pero de acuerdo con el reporte hecho por los padres de familia, la comisión de estos actos es diaria, “quien dijo esto fue alarmista. No puede darse todos los días; sí es una escuela muy grande, son más de 900 alumnos y no podemos ocultar que no podamos tener problemas en una escuela con esa cantidad de alumnos. Yo creo que cualquier plantilla resultaría imposible atender el número”.