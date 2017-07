ZACATECAS. Los municipios de Cañitas de Felipe Pescador, Genaro Codina, Mazapil, Melchor Ocampo y Villa González Ortega todavía no cuentan con portal ni plataforma de transparencia, a pesar del exhorto que les hiciera el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Izai) a los 141 sujetos obligados para que el 5 de mayo actualizaran sus portales de transparencia.

La comisionada presidenta del Izai, Norma Julieta del Rio Venegas, dijo que tras la revisión realizada por el sistema de verificación, se detectó a cinco municipios incumplidos, los que tendrán hasta el 7 de agosto para subsanar las observaciones.

“No tienen portal, mucho menos lo de la plataforma; no pueden ser sancionados porque no son vinculantes y tendremos que esperaran hasta el 7 de agosto, pero de no haber hecho lo mandatado veremos cómo se procede”.

Puso como ejemplo a El Salvador, municipio que a pesar de encontrarse en una región lejana, es de los más cumplidos, al igual que Guadalupe, Zacatecas y Villanueva.

Otros incumplidos son algunos sindicatos de educación media superior, como de los tecnológicos de Fresnillo y Loreto.

Mencionó que el incumplimiento se hará del conocimiento del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) ya que a partir de diciembre comenzarán las penalizaciones. “El próximo año ya no será de verificación si no de sanciones”.