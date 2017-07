Zacatecas.- Cliserio del Real Hernández, subsecretario del Servicio Nacional del Empleo (SNE), informó que a raíz de los problemas que manifiestan algunos empleados de la empresa Yusa, se dará capacitación a las empresas trasnacionales en materia de derechos laborales.

Asimismo, señaló que la empresa será investigada para revisar las condiciones en las que trabajan los empleados.

Comentó que las empresas trasnacionales que han llegado a la entidad y que son importantes generadoras de empleo, serán verificadas para que no se presenten casos similares.

“Estamos trabajando el tema en particular, eso nos abre la preocupación del ambiente laboral y ya lo estamos tratando de manejar a través de ciertas medidas, tanto del punto de vista del personal como de las mismas empresas” comentó

Expuso que dentro de los trabajos que se manejan en conjunto con las empresas, se verifican temas como los salarios, ambiente laboral, expectativa de las empresas con respecto de la mano de obra zacatecana.

“Estamos trabajando capacitaciones en línea y vamos a hacer una capacitación aquí, trabajamos para técnicos y profesionistas pero también la vamos a incluir para personas que están trabajando en las diferentes empresas, con algunas vamos a hacer algunos ejercicios y una certificación que se llama Habilidades para la Empleabilidad” explicó.

Al preguntarle si el compromiso del gobierno es con el estado o con las empresas, Del Real Hernández señaló “el compromiso debe ser con los trabajadores y con las empresas, porque uno sin el otro no existen, tenemos que estar con las dos partes para que trabajemos de la mano y con un mismo objetivo”

Agregó que el SNE les ha brindado otras alternativas de trabajo para los inconformes.

“Violaciones a la ley no son reales”

Por su parte Amador Monroy Estrada, asesor general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz, dijo que la organización que asesora “es el único titular y administrador del contrato colectivo de trabajo de la empresa Yusa”.

Argumentó que la empresa ya cuenta con un sindicato por lo que manifestó su rechazo al movimiento encabezado por el pretendido Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (Sitez).

Justificó que problemas como el que se suscitó en Yusa, son problemas comunes que se manifiestan en todo ámbito laboral.

“Se habla de violaciones a la ley que nosotros no consideramos reales, y aquello que creemos que puede haber como falla en el día a día, estamos analizándolo, lo plantearemos a la empresa y trataremos de resolver todas las inquietudes que, como siempre, han planteado los compañeros trabajadores” sentenció.

Agregó que “nos hemos enterado de distintas declaraciones que alguien ha hecho a los medios que existen problemas en la empresa Yusa, yo diría, más que problemas en la empresa Yusa, lo que hay es, como en cualquier otra empresa, la inconformidad de algunos trabajadores, siempre existe y sus razones tienen”

Refirió que al formar parte del movimiento del SITEZ “se está simplemente fuera de la ley” y que “en realidad la mayoría de los trabajadores de Yusa no están enterados y no saben ni les interesa el movimiento y lo han demostrado porque no se les ha visto simpatía para ese lado. Nosotros estamos seguros y consientes y respetamos la inquietud de cada uno de los trabajadores”

Aseveró que por parte del sindicato que asesora se tiene toda la intención de respetar y hacer respetar lo que establece la ley en favor de los trabajadores y lo que establece el contrato colectivo.

“El hecho de que algunos compañeros se manifiesten por alguna inquietud nuestra intención no es ignorarla, nuestra obligación es atenderla, y cuando ellos tienen la razón y sabemos que realmente se está violentando su derecho tenemos que actuar de inmediato y así lo hacemos” recalcó.

Enfatizó que en Yusa “sólo existe un contrato colectivo de trabajo y un sindicato legalmente constituido y con la demostración de la asistencia de este constante, están los contratos colectivos de trabajo que en tiempo y forma se han ido revisando”

“Nuestro contrato de Yusa rebasa los términos de la ley, tenemos prestaciones valiosas como el transporte gratuito de los trabajadores, prestaciones como el comedor para los trabajadores y prestaciones superiores a las de la ley en distintos renglones” concluyó.