Migrantes

Tremendo escalado existe entre integrantes de los clubes migrantes, quienes además de molestos están indignados, pues dicen que abusaron de su confianza de la manera más cruel…, en pocas palabras se aprovecharon de sus sentimientos.

Resulta que, desde hace varios años, la ex diputada local Guadalupe (la mujer de palabra para la raza) Hernández, colabora de manera “gratuita” para un programa a través del cual llevan a personas de la tercera edad a Estados Unidos con la intención de que se reencuentren con sus hijos que tienen décadas en Estados Unidos, ¡ay cosiii!

Cuentan los chismosos que la mujer de palabra, disfrazada de oveja, contactaba a los migrantes personalmente para decirles que ella, por mero gusto, les podía ayudar a reencontrarse con su familia y que sólo debían mandarle dólares para los trámites, lo que acaban de descubrir es que se los cobraba al doble, ¡que gandaya!

Tortillas

¡Ya llegaron las tortillas! Así es como grita la diputada local Guadalupe (Lupe para los cuates) Flores, cada vez que llega a una colonia en El Mineral, pues ahora resulta que, como parte de su labor, se la pasa regalando kilos de tortillas en la calle, ¿queeé?

Dicen que dicha acción la realiza desde hace varias semanas con la única intención de que a la gente se le olvide que su trabajo como legisladora es igual de escaso que el “apoyo” que le entrega a cada familia; lo que no sabe ella es que ni siquiera la ubican.

Pero bueno, dicen los optimistas que con esta acción por lo menos alguien la recordará como la diputada de las tortillas (algo, es algo). Sí a usted no le ha tocado su kilo de tortillas, dice la gente de la Lupe que no se preocupe, en cualquier momento pueden llegar a su casa.

Permiso

Oootra vez, el alcalde José (Pepe para los cuates) Haro volvió a solicitar permiso para ausentarse del país con el pretexto de acudir a unos eventos de la comunidad Zacatecana en Estados Unidos, ¡ah no bueno!, menos mal que el municipio tiene finanzas malas, que si no, cada semana se ausentaba.

Obvio, como siempre no faltó el regidor que no quiso desaprovechar la oportunidad e irse a vacacionar, perdón a “trabajar”, y resulta que se irán con el alcalde, sí, con todo pagado, pues según ellos es un viaje de trabajo, lo malo es que la primera en anotarse fue la regidora more-priista Isabel (Chavelita para las cuatas) Sánchez, quien no asiste a las sesiones de cabildo, pero para ir a figurar se pinta sola.

Y al igual que el alcalde y los regidores, El Templete también se va de vacaciones, deseamos a nuestros estimados lectores un divertido verano y les avisamos que regresamos el próximo 7 de agosto, invitándolos a que sigan la mejor información a través de NTR Medios de Comunicación.