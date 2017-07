Fresnillo.- Desde hace años se exige a las autoridades la rehabilitación de Los Portales de Lizaola, en Fresnillo, y se había dicho que un proyecto de restauración iniciaría, lo cual no ha sucedido.

Carlos Augusto Torres Pérez, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), aseveró que la restauración de los Portales de Lizaola aún no será posible debido a que se presentaron emergencias, tales como la recuperación de la torre del Templo de Nuestra Señora la Purificación.

Además de que darán prioridad a la fachada de la presidencia municipal y del extemplo de Nuestra Señora la Concepción, debido a los daños que presentan.

“Desde antes de que la actual administración tomara protesta se han tenido mesas de trabajo permanentes para atender las prioridades en tema de patrimonio cultural, de ahí se derivaron proyectos como la rehabilitación de la torre de la Purificación y del Ágora José González Echeverría”, manifestó el funcionario estatal.

Torres Pérez mencionó que el hecho de que no se haya tenido un plan de trabajo concreto sobre los portales no quiere decir que no esté contemplado en el paquete de proyectos, en especial por el tema de seguridad.

Indicó que esperan que les hagan llegar las propuestas para los portales; en tanto, han hecho recomendaciones de carácter preventivo por las condiciones en las que se encuentran, “no únicamente en esta administración, sino desde anteriores”.

Carlos Augusto Torres dijo que se han hecho llegar dictámenes para que se ejerzan acciones para la seguridad de las personas que transitan por ahí, pero no hay una fecha de cuándo podrán iniciar trabajos.

“Como instituto se priorizan todas las acciones que llevan un riesgo histórico y a la vez que sea un perjuicio a la ciudadanía, es por ello que a partir de estas reuniones se han hecho los trabajos de la torre de la Purificación y se iniciarán los del Ágora”, aseveró.

Afirmó que un trabajo de conservación de los edificios históricos conlleva elaboración de proyectos y gestión de recursos, por ello no se concreta el trabajo en los portales.

El titular del INAH especificó que actualmente se tiene un padrón de 170 fincas en El Mineral y no será hasta que se haga un mapeo de riesgo cuando se determine o se detalle el peligro; en tanto, se recomendó el apuntalamiento en fincas antiguas con posible colapso.

“Con las propiedades privadas es muy difícil que haya recursos públicos para inversión, esa es la parte compleja, por lo que nos corresponde asesorarles, pues no queremos ser un obstáculo sino apoyarlos y de alguna manera acompañarlos”, reconoció.