PÁNFILO NATERA. Después de un recorrido realizado por las hectáreas que son beneficiadas con agua de la mina Arian Silver, en la comunidad La Tesorera de esta demarcación, las secretarías del Campo (Secampo) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) determinaron que sólo 56 ejidatarios, de un total de 106, recibirán pago por el daño total de las pérdidas en sus cultivos de maíz.

Durante el recorrido, ejidatarios manifestaron su inconformidad, ya que algunos de ellos no habían sembrado, por causas distintas al clima, y otros pedían se les pagara la cosecha, a pesar de ser ajenos a los beneficios de la empresa minera.

“Nos van a pagar la cosecha, porque nosotros hicimos volteo y todo un proceso productivo”, expresaron los inconformes. Sin embargo, la Secampo, a cargo de Adolfo Bonilla Gómez, y la Sagarpa determinaron que sólo la mitad de los ejidatarios tienen derecho a indemnización.

Por ello, los funcionarios insistieron en que, como primera opción, fuera solicitado un sistema de riego al gobierno estatal, ya que no cuentan con uno, como solución a mediano plazo para evitar las carencias del líquido.

“Para que se llegue a una buena solución necesitan ceder ambas partes; si ustedes no quieren, hacemos un muestreo y nada más va a ser un desgaste de las instituciones y de la empresa”.

Representantes de la minera insistieron en que ejidatarios y autoridades lograran un acuerdo como comitiva para determinar pérdidas. “Ese tipo de gestiones”, afirmaron responsables de la mina, “y cuando son económicas, yo tengo que tener un respaldo”, ya que los agricultores pedían se les pagara, de manera inmediata, porque en cuatros meses los cultivos no lograron alcanzar los tres metros de alto.

“No hay ni una sola mazorca, ingeniero”, intervino Moisés Ibarra, agricultor de la demarcación, “esto tiene cuatro meses, aunque se enojen ya para que caminamos… yo lo tuve que tumbar de aquí a tres días ya está hecho lama”.

Tanto personal de la mina, como enlaces de la Sagarpa y Secampo, por segunda ocasión realizaron el recorrido y constaron que a 50 ejidatarios no se les podía pagar la pérdida de maíz, ya que algunos no habían iniciado la siembra y no recibían el beneficio de los 140 metros cúbicos otorgados, de manera anual, por Arian Silver.

“El acta, como tal dice, reconoce las pérdidas; y si no está sembrado, pues tú no perdiste amigo, por mi culpa no perdiste, ¿estamos de acuerdo?, las cosas como son”, argumentaba personal de la mina.

Finalmente, se acordó que a más tardar el martes, entregarán la consulta de producción de maíz, tomando como base desde 2006; “se saca un promedio, se multiplica por el precio actual y la superficie”, refirieron, en una propuesta de la que se encargará la empresa.