Zacatecas.- La titular de la Secretaría de Educación (Seduzac), Gema Mercado Sánchez, expuso que se ven en aprietos financieros para finalizar el año, por lo que el pago de las prestaciones y nómina de fin de año depende completamente de la Federación.

El recurso necesario para garantizar un cierre de año sin problemas en el pago de nómina estaría por el orden de los mil millones de pesos; sin embargo, la Seduzac se encuentra en gestión para que la Federación aporte 2 mil 200 millones de pesos, “estamos en esa espera de que puedan reconocer los esfuerzos que estamos haciendo en estos momentos”.

“El pago de nómina completa no se tiene como un gasto regular; entonces, es una gestión que se hace cada año, siempre con ese nerviosismo y el gobierno federal con endurecimiento, no por voluntad, porque los recursos al país no le alcanzan”, lamentó.

Asimismo, la funcionaria estatal dijo que no se cuenta con un plan B, en caso de que la Federación no apruebe el recurso extraordinario para la Seduzac.

“El plan es el esfuerzo propio y el apoyo extraordinario. No hay otro plan B, en otros gobiernos se utilizaba el plan del préstamo, pero en este caso ya no se puede, por la normatividad de la responsabilidad financiera”, subrayó.

“El plan A es que haya sensibilidad por parte del gobierno federal y mucha responsabilidad de nuestra parte para conjuntar estos actores y sacar esto adelante”, expuso.

En cuanto al tema del presupuesto 2018 para la secretaría, Mercado Sánchez dijo que se anticipan “dificultades presupuestales”.

“Hay una determinación del gobierno, existen 11 estados que tomaron conductas de no cuidado administrativo y nos dijeron que no habrá recurso para estar solventando caprichos. El mensaje es duro y enérgico y es de disciplina”.