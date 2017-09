Los pretextos para ponerse hasta las chanclas nos sobran a los mexicanos. Que me abandonó la mujer, que ando triste por la crisis, que perdió el Atlante, que reprobé en la escuela, que somos independientes, que el góber no cumple lo que prometió en campaña. Total, las excusas son muchas y muy variadas. Pero para eso es la feria ¿qué no? Para esconder nuestras miserias, para tapar nuestras desgracias, para sentir que no somos lo que somos. Y si a eso le añadimos un folclórico toque religioso, pues mucho mejor.

Lo que no deja de pasar desapercibido es la libertad que se otorga a algunas personas, para obstruir la vialidad so pretexto de realizar sus mítines religiosos, valiéndoles madre el resto de la ciudadanía. Si se cierra una calle para desfilar al grito de “Viva Cristo Rey”, no hay bronca, pero si la cierras para exigir servicios públicos, se corre el riesgo de recibir un secular madrazo. En la semana que transcurrió tuve la necesidad de circular por la Calle del Ángel, y un robusto señor me impidió el paso porque venía subiendo la peregrinación. Le pregunté si era agente de tránsito y me dijo que no, pero que estaba prohibido el paso. Así, con esos huevotes, me hizo dar un rodeo contaminante para salir al periférico y detenerme otro rato porque subía la mentada peregrinación.

¡Pero qué chingones! ¿Y la autoridad? Como siempre, ausente. Digo, vámonos respetando. Está muy a toda madre que hagan sus delirantes manifestaciones religiosas, que griten fervorosamente su predilección religiosa, pero ¿y mis derechos? ¿Ahí no hay bronca? Ahhhhhh, pero los maestros, sindicatos u otras organizaciones sociales cierran la vialidad y ahí sí hay bronca. Nuestro estado laico es puro cuento chino. Ya me imagino en la época prehispánica, a los aztecas, cerrando las calles para dar paso a los fervorosos desfiles en honor de Tláloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl.

Total, me hicieron encabronar; pero como soy muy tolerante, nada más le subí a la música y esperé pacientemente el paso de los religiosos (con un largo atuendo color café) y las personas que subían a La Bufa. Ninguna patrulla para avisar el paso de la manifestación, eso se llama prevención diferente. Esa misma prevención que no existe en la feria y que genera, además de los espectáculos bochornosos por el derramamiento de pisto a lo bestia, accidentes a lo bestia. Como su servilleta no acostumbra ir a esos espacios, por regla general, no sé si existan carteles con un mínimo de recomendaciones para los visitantes, en caso de ingesta brutal de espumosa cerveza o algún otro líquido punzocortante que pone eufórica a la gente.

Por lo pronto la jefa de edición de NTR (saludos Doña Cuquis) fue testigo de varios accidentes, en los que algunas personas hasta el copete (no, no hablo de Peña Nieto) se cayeron de varios metros, algunos con sólo golpes y otros con severos madrazos que merecieron hospitalización. Ni se diga de los accidentes automovilísticos en el Bule. Y la pregunta es ¿y la prevención del gobierno diferente dónde está? ¿Le vale madre la gente que va a la feria, mientras gaste su lana en los antros que ahí hay? ¿Los dueños de los antros carecen de conciencia ciudadana para evitar estos accidentes?

La realidad es que les vale madre. Mientras consuman a lo bestia y paguen religiosamente, pueden tomarse lo que sea y si se rompen la jefa a la salida no es culpa del establecimiento. Si ese es el concepto de quienes organizan la feria, la neta que cuidado. Mejor a ponerse pedos en su casita, ahí por lo menos los atiende algún familiar de volada. Ya madreados y con la cruda moral, pueden irse a una peregrinación para pedirle a su dios, el perdón por sus pecados. ¡AMEN!