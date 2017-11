ZACATECAS.- La titular de la Secretaría General de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, dijo que “como ciudadana” avala las medidas de “toque de queda” en el municipio de Trancoso así como la policía auxiliar en el caso del municipio de Guadalupe.

En el caso de las medidas que tomaron los habitantes de Trancoso, recalcó, “no es un toque de queda, es un comentario que se hizo y es una medida de prevención que tomaron los habitantes del municipio. No hay una ley que obligue ni algo oficial que obligue a que los pobladores no salgan a determinada hora. No es un toque de queda”.

“Como ciudadanos también, no como funcionaria, como ciudadanos también tenemos que tomar precauciones y tener cuidado entre los vecinos, los colonos”, expuso.

Respecto al desempeño de las corporaciones de seguridad en Trancoso, la funcionaria estatal aseguró que en conjunto con corporaciones estatales trabajan para brindar seguridad pública.

“Estamos trabajando de manera coordinada, cuando nos piden apoyo se los brindamos, cuando hay un incidente también se los brindamos, por medio incluso de la Policía Ministerial y el Ejército”, aseveró.

En el caso de la policía auxiliar que establecieron las autoridades en Guadalupe, Torres Rodríguez se mostró a favor de esa nueva figura y sostuvo: “debemos de buscar estas figuras de policías auxiliares y de policías de cercanía a la gente; es correcto, debemos infundir la confianza con los ciudadanos”.