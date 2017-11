“Éstos son mis principios, y si no les gustan. bueno, tengo otros”.

Groucho Marx

Es el viejo Frente Opositor. Pero para volverlo más apetecible a los ciudadanos, que quizá no se animen a votar por un movimiento que está en contra de algo en lugar de a favor de una propuesta nueva, los líderes decidieron cambiarle el nombre a Frente Ciudadano. Sigue siendo, sin embargo, una extraña combinación de partidos de ideologías muy distintas que no ofrece una visión clara del México que quiere construir.

El Frente Ciudadano, sin embargo, difícilmente puede esconder sus orígenes. Es una organización que surge de la ambición por alcanzar el poder a como dé lugar. Como no puede constituirse en torno a una serie de ideas y propuestas concretas, se conforma en torno al rechazo de los otros. El Frente es la coalición de quienes están en contra del PRI, pero también de Andrés Manuel López Obrador. No pretende decir a los ciudadanos cuáles son las propuestas por las que debe votar, sino por quién no hacerlo.

Las coaliciones y alianzas son una parte integral de la democracia. La política es, después de todo, el arte de llegar a acuerdos en una sociedad en la que de manera natural la gente tiene ideologías muy distintas. Pero una cosa es que legisladores y funcionarios de distintas corrientes, electos por el voto popular, lleguen a acuerdos para impulsar programas de forma conjunta, como ocurrió con el Pacto por México a principios de este gobierno, y otra muy distinta, que se monten alianzas antes de las elecciones entre partidos que ocultan sus diferencias ideológicas con el simple propósito de alcanzar el poder.

La apuesta de los líderes del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano es que los electores se mantendrán fieles a estos partidos y los votos de todos se sumarán para darles triunfos en 2018. Efectivamente, si se suma la intención del voto del PAN, el PRD y MC se obtiene un resultado superior al del PRI y el Verde o al de Morena.

El problema es que los ciudadanos no sabemos cuáles serían las políticas que impulsaría esta coalición. El PAN se ha distinguido en el pasado por defender la economía de mercado y la libre empresa, pero el PRD y MC se han opuesto abiertamente a estas libertades económicas. ¿Qué tipo de gobierno nos daría el Frente Ciudadano? ¿Uno que promoviera el libre mercado o uno que buscara fortalecer la intervención del Estado en la economía? No lo sabemos.

Por el contrario, el PRD ha defendido tradicionalmente las libertades morales. Ha aceptado el matrimonio entre homosexuales, ha despenalizado el aborto y ha buscado legalizar el consumo de las drogas o cuando menos de la marihuana. El PAN, en cambio, ha defendido el rechazo católico tradicional de estas decisiones personales. Tampoco sabemos la posición del Frente sobre estos temas morales.

Los líderes del Frente Ciudadano tienen, sin embargo, confianza en la estupidez de los ciudadanos. Están convencidos de que pueden convencerlos de votar por sus candidatos sin tener que decir cuáles son las políticas que aplicarían una vez que estuvieran en el gobierno. Por eso, hablan de temas como la corrupción, de manera abstracta, sin explicar cómo la combatirían o sin aceptar que éste no es un mal sólo del PRI, que en los gobiernos que ellos han encabezado también ha habido corrupción.

Sólo hay un mensaje político claro del Frente Ciudadano. Sus líderes están en contra del PRI y de López Obrador. ¿A favor de qué están? De ser ellos los que ocupen el poder.

Homicidios

Ahora fue el turno de Adolfo Lagos, director general de Izzi, asesinado en Teotihuacán para robarle una bicicleta. Los homicidios de personajes conocidos generan fuertes reacciones, pero todos los días son asesinadas 65 personas en México. El gobierno está fracasando en su responsabilidad fundamental de proteger a los gobernados.

Twitter: @SergioSarmiento