Que alguien le ayude

Realmente necesita ayuda el “preciso” José Haro de la Torre para que, por lo menos, lo tengan al tanto de lo que sucede en Fresnillo, pues cuando se le cuestiona sobre algunas medidas que emprendió una escuela primaria por el tema de inseguridad al decidir que no participarían en el desfile y realizarían los eventos de la conmemoración de la Revolución Mexicana al interior del plantel, pues resulta que el presidente desconoce el tema y dice que no le han pasado ningún reporte (aun cuando esta es información del dominio público al haberse publicado en este medio de comunicación). ¡Que alguien le ayude!

El miedo no anda en burro

Y como definitivamente el miedo no anda en burro, ayer, durante la realización del CVII (107) Aniversario de la Revolución Mexicana, que, afortunadamente se dio sin incidentes, pues resulta que varios elementos policiacos –aunque no nos precisaron el número los chismosos– se “revolvieron” entre la gente vestidos de civil, dicen que, con el único objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes, por aquello de que algo se saliera de control. Por fortuna pasaron inadvertidos, pues no fue necesaria su intervención, ya que no se registró ningún hecho de violencia.

Ayuda

Por fortuna, parece que le “echarán una manita” al presidente municipal José Haro con el tema de los ancianitos y el asilo que, desafortunadamente, terminó infestado de bichos y ello provocó que tuvieran que sacarlos de ahí, pues bien, resulta que la segunda a bordo del gobierno del estado, sí, la esposa del gobernador, Cristina Rodríguez se comprometió a revisar esta situación y a generar las condiciones mínimas indispensables para que tengan una estancia digna. Y que no se piense que no pudo solo ¡Eh!, una “manita” que brinde ayuda, nunca está de más ¿O no?