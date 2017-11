ZACATECAS.- La plataforma Indicadores de Desarrollo y Componentes Estadísticos (Indyce) busca evaluar el desempeño de las políticas públicas para la mejora continua del gobierno del estado, herramienta que fue lanzada en un evento realizado en Palacio de Gobierno, ante la mayoría del gabinete legal y ampliado del gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Durante la descripción general de la plataforma se dijo que ésta tiene como función principal la rendición de cuentas, así como la atención de las peticiones ciudadanas en cuanto a transparencia.

El coordinador estatal de Planeación, Marco Vinicio Flores Guerrero, dijo que la plataforma pretende consolidarse en evaluaciones gubernamentales para el desempeño. “Lo que se puede medir se puede mejorar, es lo que propone el modelo”, subrayó.

Y cerró su participación al pronunciar: “a evaluar, evaluar, que el mundo se va a acabar y no hay presupuesto que alcance”.

Por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, expuso que la transparencia, a través de la plataforma de medición de Indyce, proporcionará información a la sociedad para que tenga las herramientas necesarias para decirle al gobierno en qué áreas mejorar.

“Necesitamos medir todo, tener herramientas para buscar soluciones. Ya que sabemos el tamaño del problema, entonces nos ponemos a presupuestar y planear”, sentenció.

En su participación, el gobernador Alejandro Tello Cristerna hizo un apunte antes de comenzar con su mensaje: “un ciudadano nos sacó tarjeta amarilla en el desfile el 20 de Noviembre. Yo lo conozco, desde hace tiempo nos tratamos”.

Al decir que respetaba la opinión del sujeto que le reclamó, comentó, “tengo funcionarios que están haciendo mal su trabajo y que no me ayudan, pero si no hay sustento real derivado de una afirmación ésto se puede desvirtuar”.

“Los números son indispensables para medir crecimiento, pero también al retroceso”, mencionó el mandatario estatal, con el fin de fomentar la retroalimentación y solventar las cuestiones que atañen a la sociedad mediante Indyce.

Tello Cristerna culminó su discurso al decir: “he tocado intereses económicos aquí en el estado, existen descalificaciones, pero no cederé ante esas voces”.