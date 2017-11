Un fin de semana como muchos en últimas fechas y no por lo festivo, sino por la violencia, los homicidios estuvieron y están a la orden del día, los mexicanos perdemos la capacidad de asombro, cada vez resulta más normal escuchar que matan a uno o a otro en cualquier latitud del país. Vivimos presos de la inseguridad.

Además de lo inconforme que está la ciudadanía por la ola de inseguridad que se está convirtiendo más bien en inundación, hay algo que resulta molesto, las incansables muestras de solidaridad que publican en sus diversas redes sociales tanto el Presidente de la República como las diferentes figuras políticas, aspirantes a candidatos que en reiteradas ocasiones y con diversos mensajes han dado muestras de solidaridad a la familia del vicepresidente de televisa o a la del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, la pregunta es ¿cuántos sentidos pésames tendrían que escribir en sus redes sociales toda la clase política del país por cada persona que fallece víctima de la inseguridad en nuestro país?

Porque tan importante es el taxista, el maestro, el niño o la niña, las y los jóvenes que día a día pierden la vida o son víctimas de delitos, por la inseguridad que no han podido contener nuestras autoridades.

Deberían de empezar a mandar mensajes de condolencia a todos los mexicanos, a ver si así se dan cuenta de lo mal que se encuentra el país, o acaso sólo los funcionarios de las grandes televisoras o los servidores públicos que son víctimas de delitos merecen un pésame por parte de la autoridad.

No menosprecio la muerte de nadie, lo ideal sería que la autoridad no tuviera que mandar el pésame a nadie, que bueno sería que nadie perdiera la vida, que la estrategia de seguridad rindiera frutos, que no hubiera homicidios, que la población no fuera víctima de la delincuencia; eso sólo en un país que no es México, es un Estado que no es violento, en un lugar en el que las autoridades hagan su trabajo.

Si es molesto ver las condolencias de la autoridad, de la clase política del país, lo que más enoja es ver cómo se manifiestan en contra de la violencia que ellos mismos han provocado, contra la inseguridad que ellos mismos no han podido contener. Es su trabajo llevar a cabo acciones para que la población no tenga que sufrir la delincuencia y no lo hacen.

Honestamente, se ven mal enviando condolencias y diciendo “lamentamos mucho la pérdida”, si de verdad lo lamentan tanto, hagan su trabajo, para que no tengan que lamentarlo tanto.

Lo que más lamentamos los mexicanos es que sólo unos cuantos, sólo los funcionarios de grandes empresas merezcan la atención de la clase política, lo que más lamentamos es que cuando desaparecen 43 estudiantes, o matan a mujeres, o desaparecen niñas y niños, lo único que recibimos de la autoridad son frases como “ya supérenlo” o “yo no tengo problemas porque yo no la mate”.

Somos millones de mexicanos los que estamos padeciendo la inseguridad por la falta de compromiso de las autoridades, creo que quienes lamentamos profundamente deberíamos de ser los mexicanos, que no merecemos los gobiernos que tenemos. Los mexicanos lamentamos profundamente la incapacidad de nuestros gobernantes. La población entera del país lamenta profundamente la indiferencia de la clase política ante la inseguridad que se vive en el país. Los mexicanos lamentamos profundamente la corrupción, la impunidad, el cinismo de nuestras autoridades.