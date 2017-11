Es por demás increíble cómo diversas personas se han pasado la vidorria brincando de un puesto a otro en la burocracia. Y lo más patético del asunto es saber que, aun y cuando siguen cobrando en un hueso, ya enfilan las baterías para sacarle provecho a sus relaciones políticas y ser designados para ocupar otro espacio. ¿Pues qué no llenan?

Basta ver la lista aprobada por la legislatura, para conocer los nombres de quienes pasaron a la catafixia burocrática y republicana, para cobrar como magistrados del Tribilín de Justicia Administrativa del estado de Zacatecas. Por lo menos 10 burócratas en activo se preparan para echarse una machincuepa al mentado Tribilín. ¿Pues qué no llenan?

Formar parte de la administración pública debe considerarse un premio a la capacidad, la honestidad, la preparación y el cambio generacional. ¿Por qué premiar la incondicionalidad y el agachismo político? ¿Por qué causa, motivo o razón, se decide por quien ya chingó mucho en la alta burocracia y aun así siguen queriendo ocupar un espacio en el que (estoy convencido) no van a proponer nada nuevo? Seguirán (como algunos ya lo están haciendo) presionando para quedar en un órgano que requiere sangre nueva, no sangre chafa.

A muchos de la lista les podríamos preguntar su concepción de Justicia, luego de Justicia Administrativa, luego de conocimiento del procedimiento y sus propuestas de cambios en la legislación respectiva, para hacer más pronta y expedita la justicia. Y, créanme, que nos llevaríamos una gran sorpresa. Porque donde ahora camellan, no han propuesto maldita la cosa, pero han salido buenos para viaticar a diestra y siniestra. Algunos ya ni se paran a trabajar en su actual hueso, nadando de a muertito, se llevan su nada despreciable cheque. Y no lo digo nada más porque sí. Vayan a muchas de las oficinas donde algunos de estos prospectos cobran y se llevarán una sorpresota.

Falta mucha dignidad, sin lugar a duda. Dignidad para decir: “pues bueno ya chingué durante años en la burocracia y es hora del retiro con honor. Que vengan las nuevas generaciones a llenar con ímpetu y conocimiento estos espacios, que vengan los jóvenes a formarse en el ámbito público, que venga sangre nueva a transformar la sociedad”. Pero nel, ya les gustó cobrar sin hacer ni madres.

Sí, sí, sí, podrán decir lo que quieran y les guste para defender lo indefendible. “Son espacios del partido en el poder y pondremos a quien el jefe diga”, “aquí nomás nuestros chicharrones truenan”, “pues yo ya mandé a mis muchachos con los diputados para decirles que soy la propuesta del jefe para ocupar el puesto”, “pues a mí me dijo el jefe que voy yo”, y así por el estilacho. La neta pinches argumentos de hueva.

Y no duden y así sea la integración del Sistema Estatal Anticorrupción. Como fue el caso de la CEDH y otros que cayeron como balde de agua fría sobre la ciudadanía zacatecana. ¿Pero qué pinche necesidad de postular a los mismos? Nuestros legisladores le hacen mucho al pancho, ahí tienen una veta importante para legislar: “Para ser postulado a X cargo, el aspirante deberá acreditar que se separó del cargo de Y, Z, con seis meses de anterioridad a la expedición de la convocatoria”. ¿Tan fácil, no creen? Así les cierran las puertas a los chapulines burocráticos que se la pasan a toda madre de un hueso a otro, per secula seculorum. Ya estuvo suave de seguir manteniendo a los mismos huevones. Ya denle chance a otra raza.

Tristemente seguiremos cargando con algunos burócratas que dan terror. Los viáticos temblarán al saber quienes llegaron y ya ni hablar de JUSTICIA. La única es la que siguen buscando y exigiendo: que la revolución institucional les haga justicia y los mantengan en la nómina. Para eso son excelentes. ¡PUES EL JEFE ME DIJO QUE YO VOY!