Hoy se cumplen 26 años de la muerte de Freddie Mercury, celebridad del rock quien a los 45 años terminó con su lucha contra el SIDA, enfermedad que relevó a los medios de comunicación pocas horas antes de fallecer y que conmocionó al mundo entero.

Cabe destacar que el líder de la banda Queen se empeñó a vivir con normalidad a pesar de los síntomas que le aquejaban, pues continuaba con sus presentaciones y el mismo entusiasmo de siempre, declaró la pareja sentimental de Mercury, Jim Hutton, quien en el 2010 sufrió el mismo deceso.

Mercury tuvo la oportunidad de colaborar en su último álbum con la banda Queen, The miracle, el cual fue su despedida ya que no se promocionó, además de que en diferentes premiaciones el vocalista lucía delgado y pálido, consumido por la enfermedad. A pesar de las dificultades también colaboró en Mother love, canción que se incluyó en Made In Heaven.

Músico de gran explosividad escénica que encantaba a sus admiradores, ocultó su vida sentimental a la vista de los medios, Mercury no daba entrevistas y su hermetismo no permitía dar a conocer detalles sobre su vida privada, hecho que asombraba a muchos de sus colegas músicos de la época. Él mismo decía que era famoso por no hablar con la prensa.

Desde la muerte de Freddie Mercury su fama y música dio un giro para todos los géneros que se manejaban en la época, como el trip-hop y brit-pop, pues además de abrir el camino a nuevos artistas, cambió la perspectiva de los géneros que iban en contra de su música.

Tal fue el cambio que diversos géneros tomaron referencias de la ampulosidad (exceso de artificios o falta de sencillez o naturalidad) de las expresiones en el escenario mezclando el rock en sus diferentes expresiones.

Farrokh Bulsara, conocido mundialmente como Freddie Mercury, ahora es recordado junto a la banda Queen y sus grandes éxitos, entre ellos Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust y Don’t Stop Me Now.