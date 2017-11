Los de abajo, los de en medio y los de enfrente. Apuntes sobre Los de abajo de Mariano Azuela

Ezequiel Carlos Campos

III

Pareciera que las luchas armadas nunca tienen algo de inteligencia. El caso de la de Demetrio no es la excepción. Al principio vemos que nadie sabe cuál es la causa de lucha, simplemente se sigue al líder, éste dice lo que tienen que hacer y los demás atienden. Hasta que llega alguien y pone orden. El responsable de esto en Los de abajo es Luis Cervantes. El joven que dejó las filas del ejército para unirse a las del pueblo, el que llegó con Demetrio Macías y se ofreció a él, es el que ayudará a que el jefe no pierda batallas. Su finalidad es sencilla: se encarga de que nada de lo que planean hacer esté fuera de oportunidad; todo lo que se hace es bien planeado para no ser vencidos por el enemigo. En toda guerra debe haber inteligencia, la sabiduría ayudará a ganar las batallas. Éste ayudó a que la gente de Demetrio Macías triunfara.

¿Cómo defender esta idea? Antes de que apareciera el joven Cervantes no percibimos cómo fueron las pasadas luchas de la gente de Macías, lo que sí, es que cuando llegó el chico todo empezó a tomar orden, la figura de Demetrio ante la gente del norte incrementó, no perdieron ninguna lucha. Todos eran temidos. Al final de la novela Luis está en Estados Unidos, lejos de la causa, de la lucha… Y vemos que los hombres de Demetrio Macías y él mismo son derrotados.

