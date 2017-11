-Rey: ¡Qué delicia caminar sin ser interrumpido por esos méndigos periodistas! ¡Qué maravilloso es no escuchar gritos de manifestantes! ¿Pudiera ser la vida siempre así? Sólo coronaciones, inauguraciones, fiestas. Ojalá esto sea así siempre, sin…

-Duque de Tarabilla: ¡Oh, glorioso! ¡Oh, ejemplo de la virtud y el decoro! ¡Oh, jefecito chulo! Veo que estáis feliz dando vuestro paseo matinal sin que nada ni nadie os interrumpa.

-Rey: Pues ya llegaste a importunarme méndigo. ¿Qué jabón te patrocina, qué ocupas? Rápido porque no tengo tu tiempo.

(Aparece en el jardín un Bufón bailando y cantando).

-Bufón 1: Laralá, Laralá, Laralá, el chayote es fundamental. Laralá, Laralá, Laralá, para que nadie de ti hable mal.

-Rey: ¿Y éste desgraciado anda borracho? Callad, hijo de Chabelo, pésima canción, pésimo chiste. En mi reino no se da chayote, no se compra la libertad de expresión. ¿Pues qué se creen?

(Se oyen carcajadas en el palacio)

-Rey: Y a toda la perrada que se acaba de reír, dos semanas a pan y agua.

-Duque de Tarabilla: Sereno patroncito, no le vaya a dar el mal. Usted no les haga caso a esta caterva de patanes que no saben apreciar su contribución a la libertad de expresión en el reino.

-Rey: Ok, ya ando tranquis. ¿Ya está lista la relación de premiados? Nada más a los que te dije Duque, los demás no se lo merecen por ojéis.

-Duque de Tarabilla: Of course excelencia, ya fueron avisados los premiados. Le informo que, también, ya está preparado el magno desfile con el que conmemoramos el triunfo de nuestra gloriosa revolución. Epopeya en la que hombres y mujeres, decididos y valientes, nos dieron este gran reino lleno de logros y avances en todos los rubros. ¡Viva la revolución!

-Rey: Bien dicho Duque. Gloriosa revolución que además nos dejó, para gloria nacional, el gran Partido del Reino Institucional, el único partido de masas que ha estado a la vanguardia de nuestra sociedad, el único partido…

-Bufón 1: Laralá, Laralá, Laralá, un partido nacional. Laralá, Laralá, Laralá, para que nos siga yendo mal.

-Rey: Ahora sí se ganó una madriza este beodo. ¡Guardias! Al calabozo con este bellaco, hijo de la reacción. Ya no hay respeto a las instituciones.

-Duque de Tarabilla: Tranquilito chief, no se me vaya a descomponer. Recuerde que tiene que ir al picnic revolucionario que se organiza para festejar a nuestros grandes caudillos. Además, habrá mucha de la comida que le gusta: tostadas de trompa, sopes tricolores, huaraches con bistec, pozole. Yomi, yomi, jefito, pura cosa deliciosa.

-Rey: Sí, a veces hay que comer lo que consume la prole para que no digan nada. Y no se te olvide como el año pasado mi Pepto bismol. Te llevas a mi médico particular, por si las de hule. ¡Ay, qué difícil es gobernar!

¡EL CHAYOTE NO EXISTE, ES UNA LEYENDA URBANA!

¡LA ORACIÓN ES LA LLAVE PARA IR AL CIELO, NO PARA TENER MÁS PRESUPUESTO, JODIDOS!