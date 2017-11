ZACATECAS.- El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, aprobó que el gobernador Alejandro Tello Cristerna haya viajado a China para atraer inversión al estado, a pesar del clima de inseguridad que existe en la entidad.

“Si fuera eso nunca pudiera salir ni siquiera del estado. Hay que tener una visión amplia de las realidades y una visión realista de las necesidades”, aseguró.

De igual manera, recalcó que las instituciones de seguridad se crearon para funcionar cuando existe ausencia física de un gobernante.

“Las instituciones tienen que estar funcionando, si no para qué están. Yo no creo en esa forma de pensar en que ‘si hay inseguridad, tú no sales, tú te quedas aquí’. Habrá emergencias de otro tipo que obligarán a los gobernantes a regresar”, recalcó.

Ante el clima de inseguridad que se vive día con día en Zacatecas, Noriega Barceló enfatizó que no cree que sea necesario tener a Alejandro Tello Cristerna físicamente, puesto que existe responsabilidad de las instituciones correspondientes.

Respecto al presupuesto que se asigna a las corporaciones de seguridad y el recorte a nivel federal en ese rubro, el obispo expuso que los gobiernos deben de saber trabajar con lo poco que se tiene.

“Si se tiene recorte en los recursos hay que ver los recursos humanos que tenemos. La ciudadanía tiene que participar en la búsqueda de la solución al problema de inseguridad”, puntualizó.