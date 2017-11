ZACATECAS.- La red de organizaciones en defensa del Centro Histórico mostraron su rechazo ante la negativa del Ayuntamiento de Zacatecas por levantar una consulta ciudadana sobre un proyecto integral de remodelación de espacios públicos que implica la inversión de 30 millones de pesos.

En conferencia de prensa, realizada en el Mercado González Ortega, se expuso que el cabildo capitalino ya está votando para aprobar el presupuesto.

“Un total de 15 millones de pesos van para cambiar tuberías en las calles Hidalgo, Allende y Tacuba, pero ésto implica que se levante el suelo, eliminar banquetas y demás, luego 15 millones de pesos más para el terminado del proyecto”, sentenció.

Uno de los líderes, Gerardo Mata Chávez, resaltó que mediante el portal de transparencia Infomex se hicieron del proyecto para analizarlo y criticó que los otros 15 millones de pesos restantes se usarían para lo estético de todo el proyecto hidráulico, cuestión que les pareció excesiva.

Además, se quejó de que el proyecto contempla la instalación de plantas y árboles como las jacarandas y naranjos.

“Estas obstruyen la vista de las fachadas del Centro Histórico, lo que tenemos es un atractivo visual, además que las raíces de estos árboles pueden dañar la bóveda principal, esto pudiera generar daños a los cimientos de los edificios”, sostuvo.

Los disidentes comentaron que “hace muchos años había árboles, pero recordemos que ésto atrajo fauna nociva para los edificios y su cantera. Son muy bonitos los animalitos, pero son nocivos”, fue como lo precisaron.

Dicha cuestión motivó al colectivo a mandar una petición al ayuntamiento y pedir que, previo a cualquier proyecto, se realice una consulta ciudadana.

“Necesitamos que se nos pregunte cómo puede afectar esto a la actividad económica o particular; sin embargo, no recibimos respuesta por parte de la autoridad. Luego, mandamos un segundo documento para que se incluyera la consulta, pero nuevamente no hubo respuesta”, planteó.