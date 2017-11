A fin de exigir el pago del Programa de Estímulos, un grupo de docentes universitarios decidió suspender labores en diferentes Unidades Académicas de la UAZ. A una semana del paro, es conveniente hacer un conjunto de reflexiones. Es cierto que hace ya algún tiempo debió pagarse a los docentes la primera parte de dicho programa. Sin embargo, la administración universitaria informó que utilizó dichos recursos para complementar el pago de las quincenas a los trabajadores.

Me parece que la falta de pago y el paro de los docentes se inscriben dentro de la grave problemática que vive la Universidad: FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. Y no se trata de repetir que somos una Universidad barata, que vivimos de milagro, que somos tercermundistas dentro del Tercer Mundo y lo que gusten decir. Nel. La triste realidad es que el gobierno federal nos sigue viendo chiquitos y orejones. Nos amenaza, nos asusta y nos sentencia como solo él sabe hacerlo.

Hasta ahorita no he escuchado, ni a los maestros paristas ni a la administración universitaria, algún comentario respecto a las pendejadas que se aventó vía chat el burócrata Salvador Jara Guerrero, quien cobra como subsecretario de educación superior de la SEP. Este pelafustán no sólo regañó a las autoridades educativas del estado, sino que con esa pose mamila de los gañanes que nos (des) gobiernan aseguró que no se ayudaría a la UAZ en su problema financiero. Cálmate caimán, ni que la lana fuera tuya, ¿pues quién se cree ese wey?

Y nada tarugo el ex rector de la Nicolaíta, ex gobernador de Michoacán, físico y filósofo, en lugar de venir a decírnoslo en nuestras carotas, se aventó el choro a través del video. Eso se llama falta de tompiates. ¿Resulta que ahora se notifica vía chat? Mejor hubiera mandado un tweet el huevón (muy al estilo Trump). Pero no, se aventó un rollo propio de los burócratas federales, para decirnos coloquialmente que no estemos chingando, que no hay lana y que nos jodamos por lo que resta del año y del sexenio (me imagino).

Mr. Jara Guerrero: quema–mucho el sol. No sea bravucón ni patán y haga su trabajo. Venga a Zacatecas a decirnos cómo resolvemos los problemas de la UAZ. No demuestre su vena de la derecha más reaccionaria, siéntese con los universitarios (¿usted lo es o lo fue?) y pongamos remedio a la situación que vivimos. No le tememos al diálogo ni al debate, respetuoso y civilizado, por cierto, porque así nos formamos los docentes universitarios. ¿Que las administraciones de la UAZ han cometido errores? SÍ. ¿Que se han desviado recursos? A MÍ NO ME CONSTA NI TENGO PRUEBAS, PERO SI SE HA HECHO QUE SE SANCIONE CONFORME A LA LEY. ¿Qué no somos santos? NEL, NI PRETENDEMOS SERLO. ¡Ah, pero claro, usted es Míster Perfección! ¿O no?

Su obligación como funcionario público es recibir con respeto a nuestras autoridades y a cualquier ciudadano; es escuchar y BRINDAR SOLUCIONES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS, no responder con esa ligereza e ineptitud con la que lo hizo, Si no puede resolver los problemas de las instituciones de educación superior del país, renuncie, tómese unas vacaciones, jubílese o váyase a confesar, con un sacerdote o con un buen psicólogo. Esas declaraciones suyas son de dar lástima. Los docentes de la UAZ hoy están en paro exigiendo legítimamente el pago del Programa de Estímulos y mañana el pago de sus prestaciones de fin de año. Usted cobrará un buen aguinaldo me imagino, nosotros no sabemos si tendremos lana después de sus amenazas.

Se dice que usted escribió un cuento de ciencia ficción llamado Ayer soñé un teléfono; nosotros vamos a escribir uno que se llame Ayer soñé una Universidad para los zacatecanos. Póngase las pilas y déjese de gilipolleces. ¡NI SUEÑO TENGO PORQUE NO ME PAGAN!