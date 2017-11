ZACATECAS.- El gobernador Alejandro Tello Cristerna aseguró respaldar la candidatura de José Antonio Meade Kuribreña, rumbo a la Presidencia de la República, al señalar que es la mejor opción para la ciudadanía y para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Me parece un hombre muy sensato, un perfil muy serio, un hombre muy preparado. Ahora sí que candidatos como Meade, más allá de los partidos, creo que son los que necesita nuestro país”, declaró.

Asimismo, aseveró que el priísmo zacatecano ve con buenos ojos la candidatura del ex secretario de Hacienda y Crédito Público.

“La experiencia, la tiene, yo he tenido la posibilidad de convivir con él en dos ocasiones de mi vida laboral: primero como secretario de Finanzas, después como gobernador. Lo traté bastante como senador. Creo que definitivamente es una muy buena opción para este país”, sentenció.

Asimismo, el mandatario estatal aseguró que el priísmo zacatecano apoyará la candidatura. “Estoy seguro que verán en José Antonio Meade un candidato muy fuerte y con todas las condiciones en una elección muy cerrada, que estoy seguro va a ser, pero con todas las condiciones de ganar”.

“Estoy seguro que, a final de cuentas, la gente valorará cada uno de los personajes. Todos tienen mi respeto. Empiezan a aparecer. Está López Obrador desde hace ya mucho tiempo. Hoy está el licenciado Meade. Estoy seguro que muy pronto el frente tendrá su candidato, si es que se conjuga. Y bueno, la ciudadanía tendrá la última palabra. En eso soy muy maduro y entiendo que el ciudadano quiere ver resultados y, bueno, determinará cuál es la mejor opción. Pero definitivamente me parece un muy buen perfil para este país”, recalcó.

Al destacar que su gobierno no intervendrá ni hará política en este periodo electoral, Tello Cristerna declaró: “no voy a generar boquetes por un tema de elección y me refiero a boquetes económicos. No voy a cometer ningún ilícito. Por cierto, me voy a reunir en próximos días con órganos electorales para ver qué es lo que requiere y acodarlo”.

Expuso que todos los funcionarios de su gabinete deberán dejar su espacio si quieren hacer política, “así como lo hizo mi secretario particular, yo no quiero mezclar una cosa con la otra y quiero ser respetuoso de la ley”.