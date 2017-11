Patrañas

Este lunes el gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Ismael Camberos Hernández, hizo circo maroma y teatro para anunciar y presumir que entre todo lo malo que ocurre en Zacatecas, hay, por fin, una luz al final del camino. Así como lo lee. ¿Cuestión de suerte? Quién sabe, quizás uno de sus tantos rezos a las fuerzas invisibles rindieron frutos.

El circo fue para presumir que encontraron al reo fugado hace unos días del penal. Que lo encontraron en Villanueva. ¿Qué chido no? El caso es que no han dicho ¿cómo escapó, quién lo dejó salir, cavó un hoyo, un túnel? De hecho, nadie conoce las consecuencias de ese extraño escape. Ok, ya lo encontraron ¿Fin de la historia? Patrañas.

Robos

Por cierto, el reo reingresado al Cerereso estaba condenado por robo con violencia, por aquello de que están de moda los robos a casa habitación, cifra que se disparó de acuerdo con información de la Dirección de Seguridad Pública de la capital. Y como ya sabrá, los robos no respetan a nadie ni nada, sean del fraccionamiento que sean.

Los especialistas atribuyen los robos al vacío de poder y a la entrada de personas de otros estados de la República y claro, a la pobreza y falta de oportunidades. Por cierto, en estas fiestas decembrinas, no está demás que tome las medidas necesarias en su casa, en su coche, en la calle, en el cajero. Ahora todos estamos expuestos, no sólo el ex procurador Arturo Nahle.

Préstamos

Seguramente recuerda, estimado lector, que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) pues… no tiene dinero, está prácticamente quebrada y ha sobrevivido de uno que otro préstamo, de aquí y de allá; sin embargo, las opciones se agotan y en esta ocasión la UAZ recibirá un préstamo de los mismísimos maestros…

¡Así como lo lee!, ahora los propios maestros agremiados al SPAUAZ que dirige Pedro Martínez y que mantienen el paro en la máxima casa de estudios, se pusieron amables; alguien tocó su corazón y resulta que “prestarán” a la universidad algo de lo que necesita para aguinaldos, salarios y bonos. O sea, prestarán del sindicato para que les paguen. Que aberración.

Les vale

Tanto les importa en el gobierno de Alejandro Tello “atraer” la economía, que insisten en ir a China; y tanto les interesa la economía, que para inaugurar una empresa que generará 300 empleos en el parque industrial de Calera convocan a los medios de comunicación una hora antes del evento al que, además, no acude el propio gobernador Tello por “un compromiso de carácter urgente en Ciudad de México”.

Al frasco de veneno llegan tres preguntas por la extraña actuación del gobierno, en distintos asuntos y, sobre todo, para “atraer” la economía: Existe desinterés del gobernador, es mera improvisación del gobierno o es la ineptitud del coordinador de comunicación Héctor Alvarado para comunicar lo importante. ¿Cuál escoge?