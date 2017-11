El martes 15 de agosto de 2017, se publicó en éste, el más serio y prestigiado diario Zacatecano, mi colaboración bajo el nombre de TRAJE A LA MEDIDA.

Decía en aquella columna que recientemente, el fin de semana anterior de la aparición de mi opinión, el pri (así con minúscula) en un evento nacional había diseñado un traje a la medida de MEADE KURIBREÑA. Ese día lo convirtieron en El tapado. El más viable candidato de un partido al que no se afilió a la presidencia de la república. Se mencionó que no le alcanzó el aire a Videgaray, después de algunas intervenciones que fueron consideradas como “pifias” o errores por su amigo, el titular del ejecutivo, por lo que no pudo menos que retirarlo de la Secretaría de Hacienda.

Igualmente no le alcanzó el aire a Osorio Chong, a quien ni con oxígeno puro podrían hacer candidato dados los resultados del esquema de Seguridad pública. Señalando que la Secretaría por la que debe responder en este sexenio se hizo cargo no sólo de los asuntos políticos sino también de la seguridad, por lo que el tema lo desgastó, tanto o más que los 43 estudiantes de Ayotzinapa o los problemas de negociaciones políticas realizadas a lo largo del sexenio. Se especuló con aspirantes de cartulina, Narro, De la Madrid y si acaso uno de gran cercanía al gran elector un personaje, que saltará en la siguiente campaña a la política partidista. De la que por cierto no se le reconoce experiencia alguna.

Se dijo entonces que un somero análisis FODA, arrojaba a las especulaciones en torno a su aspiración profesional lo siguiente:

Fortalezas:

-Es un funcionario eficaz.

-Es el de mayor experiencia.

-Ha estado en momentos críticos en lugares difíciles y ha salido airoso.

-Es apadrinado por los financieros internacionales, entre los que se ubican personajes del FMI, OCDE, banqueros y de la reserva federal del vecino del norte.

-Se le atribuye, además, el hecho de no ser miembro de partido político alguno, no obstante haber sido secretario en los gobiernos del pan y del pri (Ahora, que prestigia más no ser afiliado a los partidos políticos que ser militante activo o dirigente –Véase el caso de Mancera en el PRD–)

-Educado en la UNAM, el ITAM y YALE.

Igualmente vimos que entre sus oportunidades se encontraban que:

-Es cercano al presidente, quien es a su vez el “gran elector” en este esquema político en que vivimos.

-No se encuentra confrontado con nadie de la derecha, ni del pan ni del pri y puede volver esta oportunidad una fortaleza. Por lo que podía –sigue viva esa posibilidad– Concitar apoyos del PAN, (Formal o materialmente), del partido verde, del PES, Quizá hasta del prd, o de algunas de sus corrientes, y de los que se sigan acumulando de aquí a que sean los registros.

-Que SE LE ACABABAN DE ABRIR, DE PAR EN PAR, LAS PUERTAS DEL PRI.

d) Está relativamente joven, con apenas cuarenta y ocho años de edad. e) Bien relacionado y ahora legitimado con los cargos que ostentó en el gobierno de Peña Nieto.

De inicio se dijo que se encontraban entre sus debilidades:

-No es un tipo carismático.

-A pesar de estar en cargos públicos, no ha hecho carrera partidista, ni de elección popular.

-No es un galán de copete largo o de algún atributo que le resulte atractivo a las masas, especialmente a las que por esa razón votaron por Peña, (Recuérdese el grito de Peña, bombón, te quiero en…).

-Además padece de Vitíligo, (cosa que se puede poner de moda –de resultar candidato–).

-Sería su primera aventura política electoral.

En tanto que ahora casi sus únicas amenazas son su identificación con Carlos Salinas y el grupo que lo respalda. Y el costo político de ir por el partido que tiene un presidente con menos de un veinte por ciento de aprobación en su gestión.

Todo lo anterior, es la noticia de todos los diarios del país hoy. NTR Zacatecas, lo señaló en Agosto.

La lucha será entre dos: Andrés Manuel López Obrador, a quien me refería la semana pasada y José Antonio Meade Kuribreña. Veremos cómo desaparecen del mapa los Frentistas, cuya coalición está a punto de desbaratarse y a la que si se me permite analizaré en la siguiente entrega.

