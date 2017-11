Cd. de México .-Andrés Manuel López Obrador advirtió que, a diferencia de 2006 y 2012, el Presidente de la República no será resultado de una imposición en la elección del 2018.

El dirigente de Morena calificó a José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia, como un pelele y un títere de la mafia del poder.

Advirtió que la imposición del panista Felipe Calderón en 2006 causó gran daño a los mexicanos, pues el País fue convertido en un cementerio, a raíz de la guerra contra el narcotráfico.

“Ya también impusieron a otro pelele, a otro títere, a Peña Nieto, y miren cómo está nuestro querido México: impera la corrupción, hay mucha pobreza, mucha inseguridad, mucha violencia”, dijo durante un gira en Michoacán.

“Y ahora quieren a otro pelele, a este señor Meade, este señoritingo, ¡pues ya no! Ahora será el pueblo el que va a elegir al próximo Presidente de México, ya no más peleles, ya no más títeres”, demandó.

El líder morenista afirmó que el Gobierno debe representar los intereses de toda la ciudadanía, no sólo de unos cuantos grupos, por lo que exhortó a los electores a evitar otra imposición.