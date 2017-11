Luego de que Luis Videgaray, colega por un día, -ayer escribió en este su periódico una editorial, elegía a Rosario Green-, destapara la semana pasada a su cuate Pepe Toño Meade como “el bueno” del PRI, Enrique Peña Nieto advirtió: “No se despisten, el PRI no elige a su candidato por aplausos o elogios”.

¿No?

¿Entonces quiénes fueron finalmente los despistados, si el acertado fue Videgaray?

Y lo fue porque el mismo Peña lo mandó a quitarle la muy transparente capucha a Pepe Toño MID.

¿Pensó acaso el Presidente que los desmedidos y empalagosos elogios de Gigigaray iban a pasar inadvertidos?

Lo curioso es que -por lo menos hasta ayer por la tarde- el ÚNICO callado que no se había sumado a la cargada (corrector, compa, por favor no le vayas a quitar la erre) priista del todo tradicional es el presidente del partido, Enrique Ochoa Reza.

Él seguramente guardará lo más que pueda las formas para el próximo domingo ungir a MID y al mismo tiempo facilitarle un “sparring” dócil para que pueda arrancar en una precampaña “interna”.

Dícese que se ha escogido a Ivonne Ortega para hacer las funciones de rival y permitir así que pueda haber una “precampaña”, lo cual facilitará a MID iniciar sus giras, placearse y comenzar a gestionar el voto.

Lo que son las cosas: el Presidente Peña Nieto lanzó una mangana para ver quién se enredaba, y el que acabó maniatado fue ¡él mismo!

Ahora bien, vale la pena mencionar que existe una pequeña diferencia entre el destape que estamos viendo y los de antaño (el último tradicional destape fue el de Carlos Salinas de Gortari, siendo uno de los faroleros Emilio Gamboa Patrón, ajonjolí de todos los males en México, ya que el de Zedillo se dio forzado tras el asesinato de Colosio): ser elegido candidato del PRI no significa en automático que MID será el Presidente de México.

Cierto que los organismos electorales han demostrado ser de pacotilla y el PRI los controla, así como a otros partidos y políticos dizque “de oposición”, pero aun así hay que generar los votos.

La maquinaria puede suplir cientos de miles, pero se requieren millones de votos.

De manera que la candidatura de Pepe Toño MID inicia apenas su construcción.

Una de sus principales tareas será reparar las relaciones sociales y políticas que Peña Nieto y su escuadrón de prepotentes y soberbios han roto durante los últimos cinco años.

La política electoral es para hacer amigos, no enemigos.

En el sector privado, MID tiene muchos buenos amigos, los tiene también en la Oposición, pues fue Secretario de Hacienda de Felipe Calderón -afirman quienes saben que este dato por sí solo es suficiente para elevar a MID al santoral-, pero recordemos que Peña y sus secuaces han sido GOLPEADORES todo su sexenio.

Han arrollado, han atropellado a críticos, opositores, voces independientes de las ONGs, de los medios, de la academia, de la Iglesia, y de muchos otros grupos.

MID tendrá que reparar puentes, recuperar la credibilidad, generar esperanza todo el tiempo marcando su distancia de los males que aquejan a este sexenio que agoniza: corrupción, violencia, descontrol, gasto suntuario, cinismo y descaro.

Se han llevado muchas trancas en este sexenio, el cual queda retratado como uno que pretendió siempre vencer y nunca convencer.

No conocemos al individuo, de manera que no sabemos si tiene la capacidad, la mentalidad, la astucia y sensibilidad política como para construir una candidatura ascendente, que genere apoyo AMPLIO, y no sólo entre el empresariado y sus ex cuates en el PAN.

Lo bueno es que pronto todos lo sabremos: en la forma en que se agarra el taco se denota lo tragón, y será cuestión de semanas para ver si, como el burro que tocó la flauta, Peña tuvo o no un último acierto inspirado.

Pudiendo ser acaso que, como dijo el precandidato independiente, Jaime Heliodoro “El Bronco” Rodríguez, al enterarse que MID será su rival: “¡Me la acaban de poner más fácil!”.