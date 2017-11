Emilio

El pasado lunes, en esta columna, cuestioné la ausencia de trabajo del burócrata cronista del Estado, del municipio de la capital del Estado y de Villanueva, así como del custodio del Palacio de Gobierno. Y sí, miro ausencia. Ayer vi, en Facebook, que sólo se dedicó a felicitar a cronistas de municipios que participaron en un programa de televisión, en SIZART. Y ya no puso sus estampitas.

Considero que es cruenta la ausencia del cronista, máxime que ahora hay una docena de escritores e historiadores de muy buena calidad académica.

Podrá argumentarse que sí labora y se excede en ello. Resulta que hace días o meses dictaminó, cual diputado 31 de la Legislatura, que la ciudad de Ojocaliente no es merecedora del título de Heroica, que solicitó un diputado –de los 30 que sí son legisladores-, pues no existían a su parecer “acciones trascedentes y contundentes en grado heroico ni en los argumentos ni en copias de los manuscritos… Todavía (escribió el cronista) no encuentro sustento ni los méritos necesarios para otorgar tan preciada distinción de Heroica”. Así lo miro en la Gaceta Parlamentaria.

Una pregunta, quién es el burócrata cronista para determinar qué sí, qué no. Su proceder es curioso… no hace lo que debe y califica como autoridad sin sustento legal. En fin, cosas vemos.

Algo más

En la Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador (sita en el Museo Pedro Coronel) hoy inicia el Coloquio de Patrimonio Bibliográfico, siglos XVI-XIX. El evento es organizado por entusiastas investigadores jóvenes y académicos que analizan discursos textuales, gráficos y emblemas. El programa está en las redes de la Internet.

Agéndelo

Hoy inicia la “Fiesta del Libro y la Palabra. Feria Nacional del Libro”. Sí, ésta es una gran cita con autores, libros, presentaciones y conferencias en el extemplo del Museo Rafael Coronel. Las actividades inician a las 10 de la mañana.

La acción principal es la presentación del libro La música de las esferas de Armando Vega Gil. El acto es a las 6 de la tarde. El acceso es libre.