SOMBRERETE. Pablo Ceceñas Esquivel, titular de Desarrollo Rural del municipio, informó que el precio del frijol tiende a subir, solamente falta que pase un poco de más tiempo; mientras tanto, se exhorta a los productores a que aguanten lo más que puedan.

El frijol pinto se colocó en 13 pesos y fracción, lo que indica que se mantiene de momento, pero mejorará con el paso de los días; este frijol es el que más rinde con relación al negro.

El precio del frijol negro es más alto; sin embargo, en algunas regiones se levantaron 300 kilogramos por hectárea, de modo que no desquita la inversión por la poca cantidad que se cosecha.

A quienes sembraron avena, cebada o trigo les fue muy bien y tuvieron un incentivo por la opción de cultivo.

Los productores de frijol tuvieron dificultades por las inclemencias del tiempo.

La recomendación para los productores de frijol es que lo guarden hasta que mejoren los precios. “Algunos no lo podrán hacer con desahogo por las deudas contraídas a raíz de la inversión que tuvieron que realizar para sembrar y cosechar el producto, no se desconoce esta realidad que les aqueja. Lamentablemente no se cuenta con algún incentivo de apoyo en este sentido”.