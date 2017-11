Diciembre me gusto pa’ que se vayan

Parece que esta es la rola que se canta en varias dependencias federales, para “saludar” a las universidades públicas que se encuentran en severa crisis económica. Claro que, si se tratara de la publicidad oficial, el dinero sobraría; si el asunto fuera salvar a los “honrados” banqueros, en chinga crearían dos, tres, Robaproas. La educación pública, en tiempos del neoliberalismo, simplemente no es prioridad.

Así es carnalitos, si la educación no es negocio, a darle chicharrón. Mejor hay que pasarle las universidades públicas a los “Legionarios de Cristo”, para que hagan un negocio redondo y formen hombres de buenas costumbres (como los que salen de la “Universidad Anáhuac”), en el ejemplo del padre Marcial Maciel (“dejad que los niños se acerquen a mí”). No que de la UAZ, por ejemplo, salen puros grillos a los que no les gustan las matemáticas (como dijo Mr. Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior de la SEP).

Hoy la UAZ está en paro (bueno, algunas unidades académicas) exigiendo legítimamente el pago de los Estímulos al Personal Docente. Las posiciones son encontradas: unos a favor y otros en contra. Pero el asunto no radica en si se está de acuerdo o no; existe un adeudo que se debe de cumplir y algunos docentes decidieron protestar con suspensión de labores. La administración central sabe que sí existe ese adeudo, pero carece de recursos y pidió tiempo para conseguirlos, a lo que los docentes señalaron que nel, que cayendo el muerto y soltando el llanto.

Es ya una semana de suspensión y parece que las cosas seguirán igual una semana más. Los grupos se movilizan para comunicar a la sociedad la legitimidad de su protesta o para deslegitimarla, como es común en todo movimiento. Pero el asunto de fondo no tiene visos de solución: ¿existe consenso al interior de la UAZ, en buscar alternativas para exigir mayores recursos a las instancias federales? Porque lo del pago de estímulos es coyuntural, lo otro es el fondo. En calidad de mientras, en gobierno estatal no dan señales de vida ¿hay gobierno?

Zacatecas, en general, vive momentos de incertidumbre. A la inseguridad, a la pobreza, a la marginación, hoy se une la sordera y el valemadrismo republicano, del “aquí no pasa nada”. Y no, discúlpenme ustedes, pero no es un asunto de autonomía, esto que pasa en la Universidad es un asunto de estado, es un asunto que pone en riesgo la estabilidad política, social y económica de la entidad. Ya los pequeños comerciantes de la capital han sentido en sus bolsillos los estragos del paro ¿hay gobierno?

Las palabrotas del subsecretario de educación superior de la SEP, Salvador Jara Guerrero, tienen que alarmarnos a todos los universitarios y al gobierno estatal. Debemos unirnos para defender no sólo nuestra fuente de trabajo, sino el espacio para que los zacatecanos se formen profesionalmente. Nadie debe apostarle a la división y a la confrontación entre pares, por el contrario, debemos tomar las lecciones de las luchas que hemos vivido. Estoy cierto que el problema del pago se va a solucionar, que la solidaridad que pide el Rector estará presente como ya se demostró en la marcha que realizamos.

Hoy estamos llamados a darle solución a los problemas inmediatos y mediatos; lo correcto es darle solución a la demanda de los docentes y aprovechar esa organización y movilización para buscar los recursos para terminar el año. Yo invito a todos los actores a no confrontarnos y a no desgastarnos ante la sociedad, no somos enemigos, no hay vencedores ni vencidos. Los universitarios debemos tener muy en claro el rumbo de la institución y saber que nos enfrentamos a una visión neoliberal de la educación profesional, que quiere convertir a las nuevas generaciones en fuerza de trabajo especializada, con salarios pinches. Eso no debemos de permitirlo. ¡MÍSTER JARA: A MÍ SI ME GUSTAN LAS MATEMÁTICAS!