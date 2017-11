Se encontraban dos amigos en una fiesta guapachosa y rumbera, cuando uno le dice al otro: “¡En este baile va a haber palos!”.

“¿Cómo sabes?”, le preguntó.

“¡Porque ya me dieron el primero!”.

Viene a la mente la anécdota porque nos la recordó El Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, en un colorido discurso que se aventó en Juárez, NL, en la inauguración de un centro de salud en el Ejido San Mateo.

No cabe duda que para la arenga machina, raza, no hay quien le gane a El Bronco en el escenario político.

Tildó al flamante precandidato priista (que por cierto, corregiremos algo dicho aquí anteriormente: se irá sin contrincante, aunque con esto desaproveche mes y medio del recortado periodo electorero) de haber sido el autor del gasolinazo, con lo cual coincidió con similar crítica que le enderezó Andrés Manuel López Obrador en la Capital.

Dijo El Bronco: “Me encabr… con él en enero por el incremento del impuesto a la gasolina.

“Yo no estaba de acuerdo, no estuve de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque eso limita el crecimiento del País. Y no es cierto que ese impuesto sirva para mantener más doctores… ¡les dan 2 mil pesos!”.

Eso y más afirmó El Bronco con su distintivo estilo de campaña.

“Hay que bajar impuestos y regalar menos despensas”, afirmó el precandidato presidencial.

“Si bajamos el IVA del 16 al 10 (por ciento) de un ching…, ¿no les iría mejor?”, preguntó a su auditorio.

“Los impuestos”, exclamó El Bronco como sólo él puede, “son sólo para mantener a huev… en el Gobierno”.

¡Y he ducho, digo, he dicho!

¡Bienvenido a la contienda electoral en la era de El Bronco, señor Meade!

Imaginen ustedes, amables lectores, un “debate” con estos protagonistas.

Esbocen en su mente la escena: habla El Bronco, apunta con el dedo hacia Meade y le dice: “¡Este cab…, fue el que le subió el 50 por ciento el precio a la gasolina!”

“¡Él, junto con su amigo entrañable que lo destapó y el que lo acompaña en su campaña, Videgaray, fue el que nos elevó los impuestos a todos en el 2013!”

“¡Este cab… nos ha jod… a todos!”

“¿Cómo van a votar por él?, ¡si lo hacen Presidente va a acabar con México a puras tarascadas de impuestos!”.

¡Y vámonos, tía Toñita, que ya empezaron las consonancias!

Pero también las disonancias y las asonancias.

Nos explicaremos.

Según dice hoy la leyenda urbana, existe un acuerdo entre el Presidente Peña Nieto, los líderes empresariales y “El Bronco” para apoyar al PRI y golpear a Andrés Manuel López Obrador.

Creemos que haya algo de cierto en esto porque, como hecho insólito, un prominente miembro del G10 nuevoleonés en varias reuniones recientes, empresariales y sociales, ha realizado notoriamente una apasionada y sentida DEFENSA del Presidente Peña Nieto.

¡Vaya asonancia fuera de lugar!

La disonancia, entonces, aparenta ser con “El Bronco”, o quien no se da por enterado del “acuerdo” o simplemente no le cuadra y decidió ignorarlo.

¡La consonancia, pues, acabó siendo con AMLO, el supuesto “enemigo”!

Piense uno lo que piense de “El Bronco”, bien o mal, hay algo que no se puede negar: sus ATAQUES campañeros a Meade, por lo menos en Juárez, fueron CERTEROS, duros y secos… duelen y duelen mucho porque dan en el mero blanco.

La friega que este Gobierno y sus integrantes le han puesto a la economía de los mexicanos durante el sexenio es innegable, y resaltarlo de manera tan campirana conforma un punzante dedo en la mera llaga del priismo.

Ya sea con el gasolinazo, la reforma fiscal que ningún beneficio palpable le dejó al ciudadano, salvo incrementar el gasto corriente del Gobierno, y la corrupción o el alza a la luz, la inflación, el crecimiento de precios en alimentos, el deterioro palpable de la seguridad, la desatención al área de salud, que se encuentra en crisis… en fin, todos estos temas son blancos blandos para los opositores.

¡Y nadie mejor que “El Bronco” para explotarlos!

Si sigue golpeando así al “señoritingo” -así lo calificó AMLO y no nosotros, que conste- ¡”El Bronco” se lo va a acabar!

Y para antes de marzo.

¡Fírmenle ya, señores del “pacto”, una Secretaría de Estado, porque si no se los empina pa’ pronto!