FRESNILLO. Martina Muñoz Torres, de 42 años, vive desde hace más de una década y media en la colonia Europa; comparte el techo de su hogar con tres familias más, por lo que reprochó que las autoridades sólo prometen y no les dan nada.

“A mí me prometieron que cuando llegara a la presidencia José Haro de la Torre me iban a dar unas láminas para mi hogar y hasta ahora no me han dado nada”, expuso.

Añadió que “tengo viviendo en esta casa 16 años; me vine con todos mi familia, porque no teníamos para pagar renta. Como hemos podido hemos salido adelante, pero mi casa necesita mucha ayuda”.

La afectada mencionó que le pidieron papeles para que recibiera apoyo por parte del presidente municipal, José Haro de la Torre, pero no ha recibido ni una despensa.

“Aquí en la colonia Europa no tenemos agua, ni luz, ni pavimento mucho menos drenaje, tenemos calles empedradas y muy largas. Vivimos muy pocos aquí por las carencias que hay en la colonia”, refirió.

Muñoz Torres agregó que “se vino uno a vivir a su terreno con todas esas carencia porque tenemos mucha necesidad, pero el gobierno no quiere cumplir con las promesas que hizo en campaña. Somos gente muy humilde y necesitada, pero siempre confiamos en el presidente municipal, José Haro de la Torre, y él no nos debe defraudar, que venga y vea cada una de las necesidades que tenemos”.