Zacatecas es sede, en estos días, del Foro sobre Derechos Humanos, Seguridad Pública y Acceso a la Justicia, auspiciado por las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, y al que asisten representantes de los diversos niveles de gobierno que tienen relación con la materia. Y han venido a discutir lo que medio mundo sabe y percibe: que la violencia ha rebasado a las instituciones, que las violaciones a los derechos humanos están por los cielos, y que el Estado debe salvaguardar esos derechos a toda costa. ¿Y luego?

Claro que no está de más recordarles a los gobernantes lo que deben hacer, en cumplimiento de la ley y de sus responsabilidades como servidores del pueblo, pero la verdad es que la gran mayoría de las veces, todos estos foros terminan simplemente en eso, en recordatorios que luego sólo sirven para llenar algunos documentos con las memorias de las conferencias y actividades realizadas, mientras en la realidad las violaciones a los derechos siguen rampantes.

Más allá de cuántos foros–recodatorio se realicen, y de cuántas personalidades y expertos participen en ellos, y de cuántas veces reiteren que es responsabilidad del gobierno procurar la paz social, la escena real (por lo menos en Zacatecas) sigue resultando la misma: es insuficiente el personal que se encarga de la Seguridad Pública, es insuficiente el esfuerzo en materia de impartición de justicia, sigue en ascenso el número de delitos y violaciones a los derechos humanos, y todo a pesar de que haya incrementado en cierto grado el número de quejas y denuncias interpuestas, ya sea ante la autoridad o ante las propias comisiones.

En Zacatecas son cada vez más los sectores particulares que manifiestan su explícita exigencia al gobierno para que implemente, de manera urgente, políticas públicas de seguridad, ya no sólo en el rubro de la prevención, sino en el de la contención y combate directo; esta exigencia la han hecho padres de familia, cámaras empresariales, diversos organismos no gubernamentales… y por supuesto la población en general que, a través de las redes sociales o en simples pláticas de café expresan exactamente lo mismo.

No se puede –ni debe– excusarse el gobierno en el falaz argumento de que “en todo el país se vive una situación igual”, o que quienes tienen el gobierno en sus manos opinen “como ciudadanos”, pues no lo son en el mismo grado que la población que no gobierna. Esas son justificaciones inaceptables puesto que su responsabilidad (la que ellos aceptaron y, además, pidieron) es mucho mayor.

Tampoco pueden los gobiernos –como lo hizo ayer el presidente municipal de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza– pedir a los ciudadanos que “no sobredimensionen” los problemas de seguridad que padece la ciudadanía, pues me parece una terrible falta de respeto y de la más básica sensibilidad y empatía para con quienes son víctimas de la delincuencia.

¿Acaso el temor que genera conocer sobre todos los actos delictivos que se cometen en Zacatecas se “sobredimensiona” por parte de la ciudadanía? ¿De veras creen los políticos que los ciudadanos estamos exagerando al demandar que haya más y mejores estrategias de combate a la delincuencia? ¿En serio piensan que todo está “más o menos” bien?

Los hechos de las últimas semanas y meses de al menos este año dicen –o gritan– todo lo contrario. Tan sólo esta semana que termina ya se contabilizan al menos cuatro secuestros y un elevado número de ejecuciones, muchas a plena luz del día, enfrente de la gente que, con toda razón, alberga ahora el temor de que pudiera pasarle a cualquiera. A ellos o a sus hijos o a sus demás familiares o amigos.

No se puede, simplemente, quedar a la expectativa de que foros como el realizado por Derechos Humanos sean suficientes para recordarle y exigirle al gobierno que haga mejor su trabajo. Los ciudadanos también tenemos voz y, por supuesto, voto. Esa voz se empieza a escuchar cada vez más fuerte. Y pronto, también se escucharán los votos.