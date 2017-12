La presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, reprochó que en la entidad impere una realidad cruda provocada por los altos índices de violencia, delincuencia e impunidad, y por la indiferencia de las autoridades para implementar políticas eficaces en esta materia.

Durante su discurso en la inauguración del foro Derechos Humanos, Seguridad Pública y Acceso a la Justicia, Domínguez Campos resaltó que 2017 ha sido catalogado como el peor año de la historia reciente en el país, y Zacatecas es una de las entidades más afectadas, con los primeros lugares en delitos de alto impacto, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Recordó que de enero a octubre se registraron 717 homicidios en el estado, 600 dolosos y 117 culposos, además de que “se ha incrementado una las expresiones más crudas de la violencia contra las mujeres, como son los feminicidios; otros de los delitos más terribles, los secuestros y las extorsiones, y qué decir de las desapariciones”.

Alertó que estos casos demuestran una realidad cruda porque se traducen en miles de víctimas del delito, que luego lo son de violaciones a los derechos humanos, por la falta de acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.

Frente a Fabiola Torres Rodríguez e Ismael Camberos Hernández, secretarios General de Gobierno y de Seguridad Pública del estado, la titular de la CDHEZ afirmó que este panorama se debe a “la indiferencia, la ineficiencia y la corrupción de algunas autoridades que no cumplen con la debida responsabilidad y diligencia, provocando una profunda impunidad”.

Trascendió que Torres Rodríguez acudió en representación del gobernador Alejandro Tello Cristerna, quien este jueves emprendió un viaje a China.

María de la Luz Domínguez criticó el incumplimiento de los tres niveles de gobierno en su responsabilidad, y recalcó que corresponde a las autoridades diseñar e implementar las estrategias para salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

Esto se logra a través de “mecanismos jurídicos, institucionales, administrativos, legislativos y presupuestales para la debida prevención del delito, procuración e impartición de justicia y una eficaz política penitenciaria que garantice la reinserción social”.

Urgió a que se instituyan los medios necesarios “para que sea posible que en Zacatecas se ejerza el derecho humano a la paz”.

“Construir la paz es una tarea de todos. Y como lo afirmó el maestro Othón Pérez: la paz se construye con justicia y equidad. La paz se siembra con tolerancia y con diálogo. La paz se riega con respeto y dignidad. La paz no se logra de una vez y para siempre. La paz no es de unos y para unos cuantos. La paz, o es de todos o no es de nadie”, sentenció.

Para finalizar su participación, Domínguez Campos expresó su indignación por el asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, quien fuera presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur. En ese momento, en el auditorio hubo un minuto de silencio en nombre del ombudsman.

En etapa crítica

Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), argumentó que en distintas ocasiones se ha insistido en que los derechos humanos enfrentan una de las etapas más críticas y desafiantes en México, “puesto que resulta totalmente contradictorio lo que dice la normatividad y lo que acontece en la realidad”.

La impunidad que la sociedad advierte, al igual que los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven, “ocasionan que los derechos humanos sean vistos más como una situación meramente discursiva que como un aspecto práctico y real”.

“Ejemplo de lo anterior es que durante 2017 los organismos públicos de protección de los derechos humanos conocieron de diversos tipos de violaciones fundamentales”, advirtió.

A la par consideró preocupantes las cuestiones de incumplimiento de informalidades o procedimientos administrativos por parte de la autoridad, hasta prácticas y conductas antiéticas.

“La desaparición de personas, tortura, ejecuciones arbitrarias, detenciones, abuso a migrantes e irregularidades en el sistema penitenciario, entre otros aspectos”.

Asimismo, el ejercicio de todo derecho, así como el planteamiento de cualquier protesta o inconformidad debe realizarse “invariablemente” de manera pacífica, con respeto al derecho de terceros, infligir la ley o atentar contra las instituciones.

“El paradigma de los derechos humanos, base actual de nuestro sistema jurídico, no se colma con el reconocimiento constitucional y legal de las prerrogativas inherentes a la persona, exige la realización de actuaciones de los poderes públicos que posibiliten el desarrollo integral de cada uno de ellas y cuenten con idénticas oportunidades de conducirse conforme a convicciones, valores y aspiraciones”, finalizó.