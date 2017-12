El Rey se va de Viaje.- Once upon a time… again.

Segundo Acto (El Rey ve un programa de National Geographic)

ESCENA I

-Rey: ¡Es un malavilloso ploglama. Cuánta eludición y lealismo!

-Duque de Tarabilla: (¡‘uta madre, el jefe ya se volvió loco!) Patroncito de mi alma, ¿qué le pasa? ¿Ya ve por no desayunar?

-Rey: ¿Qué te pasa baboso, porqué me estrujas?

-Duque de Tarabilla: Puess es que está hablando como menso.

-Rey: Menso tu abuelo. Estoy practicando mi chino cantonés para ahora que me vaya a visitar a los hijos de Mao, no me agarren en curva. ¿Qué tal me salió?

-Duque de Tarabilla: No pues se le entiende muy bien jefito. ¿Pero está seguro de que eso es chino? Más bien se parece al Chino Herrera. Jajajajaja

-Rey: ¿Acaso te burlas de mí méndigo? Guardias, 20 azotes y una semana a pan y agua a este desgraciado.

-Bufón 1: Lero, lero, ya van a madrear a este Duque barbero. Lero, lero, ya no lo quiero el Rey cule….

-Rey: Y a este méndigo Bufón panzón, 30 latigazos y pan sin agua. ¡RESPETO, SÓLO PIDO RESPETO! Cuándo van a aprender a respetarme hijos de Nuño. Que me traigan un té de tila, pero ya.

-Duque de Quebradilla: Excelencia, todo listo para su gira de trabajo por el lejano oriente. Pero debemos de hablar seriamente sobre esas visitas que agregó en el itinerario. Me parece que sus adversarios se van a dar vuelo cuando se enteren.

-Rey: ¿Por qué? Decidme ¿qué tiene de malo que quiera conocer el lugar de origen de la China Poblana? Además, mi comitiva y yo, queremos conocer más de la vida y obra de la China Hilaria. Chinga’o todo les molesta.

-Duque de Quebradilla: No es así excelencia, pero a quien se refiere son parte de las tradiciones y cultura popular de estas tierras. No seáis ignaro.

-Rey: Te estás ganando unos madrazos y unas vacaciones en las mazmorras Duque. Si yo lo digo así será, por eso soy el Rey, defensor de la fe y de las instituciones.

-Duque de Quebradilla: (Si bien dicen que lo que natura no da, Salamanca non presta). Como usted diga alteza.

-Rey: ¿Tenéis listos los encuentros con los inversionistas? ¿Ya están elaborando los convenios? No debemos dejar nada al azar Duque, esta visita debe quedar grabada en los anales de estas tierras, como los esfuerzos plasmados en el “Contrato por el Reino”, que firmé y cumpliré con mis súbditos.

-Duque de Tarabilla: Si excelencia, todo está listo. Pero este punto no deja de causarme risa. ¿Neta quiere franquicias para traer “Café de Chinos” a Zacatecas?

-Rey: ‘uta madre, les digo que todo les molesta chinga’o.

-Duque de Quebradilla: (Por eso estamos como estamos)

