GUADALUPE. En un ambiente festivo y lleno de música, se realizó la ceremonia de coronación de Paulina López López, reina de la Feria de la Virgen de Guadalupe 2017, de manos del presidente municipal, Enrique Guadalupe Flores Mendoza.

Tras hora y media de retraso y con poca afluencia de público, se dio inicio con la coronación, a la que acudió Gilda Fabiola Torres Rodríguez, la titular de la Secretaría de Gobierno, en representación del gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, quien coronó a su majestad Paulina I.

Más tarde, la comitiva disfruto de la música de la agrupación de Mazatlán Sinaloa, Banda Los Recoditos, como primer evento del Teatro del Pueblo, en el que público presente se entregó desde el primer instante a la agrupación, que apareció sobre el escenario agradeciendo a sus fanáticos, por acompañarlas en cada presentación en suelo zacatecano.

Temas como No te quiero perder, Ando bien pedo, Mi último deseo, Me sobrabas tú, Me está gustando fueron tan solo algunas canciones, con las que el público disfruto de esta gala de inauguración en la máxima fiesta de los guadalupenses.