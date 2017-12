En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 3 de diciembre de cada año, NTR Medios de Comunicación realizó un recorrido por las principales oficinas de gobierno estatal, en las que se pudo constatar la falta de infraestructura para las personas que tienen alguna discapacidad.

Un ejemplo de ello es la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) la que no cuenta con letreros en braille y sólo cuenta con rampas por la entrada trasera; sin embargo, no hay acceso para personas con silla de ruedas, andadera o muletas a la planta alta del edificio principal pues no hay un elevador o rampa.

En las oficinas de Ciudad Administrativa, las personas con discapacidad visual no cuentan con señalamientos táctiles que les permitan ubicarse en algún punto, además de que el complejo cuenta con pocas rampas.

De igual manera, el Palacio de Gobierno no cuenta con accesos visibles por lo que las personas con sillas de rueda deben ampliar su recorrido para acceder a la planta alta.

En anterior declaración para NTR Medios de Comunicación, Janet Jiménez Santos, consultora en Accesibilidad Física para Discapacitados, urgió a los distintos niveles de gobierno a mejorar la accesibilidad en sus edificios y oficinas para facilitar la movilidad de personas con discapacidad.

En esa ocasión destacó que la entidad está rezagada en temas de infraestructura para atender a esta población, por ello es prioridad modificar los conceptos de diseño urbano.

Explicó que en la ciudad y todos los sitios públicos que brindan atención a las personas, debe haber ayuda para discapacitados, libre acceso, diseños sensoriales e incluyentes.

Avances lentos

Lourdes Rodarte Díaz, titular del Instituto para la Atención e Inclusión para las Personas con Discapacidad en el estado, resaltó los avances que se han tenido en accesibilidad universal dentro de las dependencias del gobierno del estado.

En anterior declaración a NTR Medios de Comunicación, la funcionaria estatal reconoció la carencia de infraestructura para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a una vida más autosuficiente y de mejor acceso a los servicios que ofrecen las oficinas de gobierno.

Con fin de que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas, Rodarte Díaz informó que se realizan capacitaciones en lenguaje de señas y en accesibilidad digital, para que todos puedan acceder a los servicios que ofrece Ciudad Administrativa.

“Donde las páginas de internet a las que podamos acceder sean tan amigables para cualquier persona; la capacitación se realizó a la Secretaría de Administración (Sad), para que sus contenidos informáticos tengan la accesibilidad adecuada para que personas con y sin discapacidad podamos navegar de una manera adecuada”, dijo.

Las capacitaciones se efectuaron en dos fases: la primera de ellas se enfocó al manejo de redes sociales de las instituciones gubernamentales y la segunda, en el manejo del contenido de páginas web; la segunda etapa se realizará en 2018, ya que se quiere ampliar para medios de comunicación.

“Es un esfuerzo que se está realizando de manera conjunta, acabamos de realizar un curso de capacitación para los expertos informáticos, que se llevó a cabo con mucho éxito para ir generando posibilidades de mejores contenidos”.

De igual manera, la directora del instituto mencionó que se trabajan en la ampliación de comunicación adicional, además de la verbal y escrita, por lo que capacitaron a 35 servidores públicos en lenguaje de señas.

“Esto también es otra forma de eliminar barreras de la comunicación y el acceso universal es la posibilidad de que se puedan comunicar, todos con todos”.

También puntualizó que se ampliará la invitación a cursos de capacitación a la Seduzac y a los servidores públicos que no tuvieron la oportunidad de asistir la capacitación.

Rodarte Díaz adelantó a NTR Medios de Comunicación que, en menos de un mes, se instalará en Ciudad Administrativa señalética especial en sistema braille, así como mapas táctiles para facilitar el acceso de personas con deficiencia visual.