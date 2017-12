En un acto sin precedente en la historia patria más reciente, el partidazo –que ha usufructuado sin rubor los colores del lábaro nacional–, de las instituciones republicanas, designó democráticamente (como sólo él sabe hacerlo) a su precandidato a la presidencia de la república (cargo muy devaluado, por cierto). Las bases priístas después de un análisis profundo, de una discusión abierta, de una valiente autocrítica, fueron a las urnas para determinar quién será el prohombre que abandere a la prole en su camino a los mejores estándares de desarrollo y bienestar.

La decisión no fue fácil. En un cerrado final, por cuatro millones de votos de diferencia entre los finalistas Meade and Chong, se determinó que primero, cuyo apellido se presta para la broma fácil o el chascarrillo más ácido, llamado José Antonio Meade Kuribreña (me cae de a madres que así se apedilla el tipo) sea el precandidato idóneo para darle su repasada al puntero (según todas las encuestas) Andrés Manuel López Obrador. Difícil decisión del PRI, pero basada en hechos reales. Rápidamente la prensa democrática se unió al regocijo por tal designación; vivas, aplausos, lágrimas y risas se escucharon por todo el territorio nacional para celebrar la democrática selección.

Algunos priístas, sumamente molestos, solicitaron un recuento (“voto por voto”) por no estar de acuerdo con los resultados y porque en la lista de afiliados aparecían ciudadanos que ya no militaban (se encontró que estaban en el padrón, entre otros: Porfirio Muñoz Ledo, Fidel Velázquez y el mismísimo AMLO) o que hacía tiempo habían chupado faros. Pero esa pecata minuta se resolvió, como resuelve el Tribunal Electoral, con la improcedencia de la demanda por no ser “determinante para el resultado de la elección”.

De esta manera tan ejemplar, el PRI ya tiene en el priísta–panista–más lo que se acumule Mid o Mide o Meade o Medido o como gusten llamarle, al patriarca que acompañará a las huestes formadas en el nacionalismo revolucionario, a tomar el poder por enésima vez, con el apoyo (of course) de lo más selecto de la oligarquía bananera que controla la economía de este país. Y me pregunto a mí mismo: “Mí mismo: ¿y así nomás se largó el dizque secretario de hacienda sin resolver el problema de las universidades públicas? Pa’ eso me gustaba.

Si Míster Meade no tuvo la capacidad (junto con todo el gobierno federal) de resolver la crítica situación que viven algunas de las universidades públicas del país ¿resolverá los graves problemas nacionales? ¿Será un aliado de los millones de jodidos que pululan? ¿Tomará rumbo diferente la política económica? ¿Bajarán los precios de las gasolinas y el diésel? Por lo menos ¿le va al Atlante? Porque si las respuestas son las que me imagino, pues Nelson le dijo a Wilson cuando inventó la Stilson: yo no votaré por este cuate. Y he de suponer que a muchos les vale madre el sentido de mi sufragio, pero también supongo que millones de mexicanos estarán de acuerdo conmigo y, si se trata de recetarnos más de lo mismo, tomaremos una decisión diferente el 1 de julio del próximo año.

Sé que mi decisión es difícil, después de conocer el proceso democrático al interior del PRI. Que con la desaparición del clásico “DEDAZO”, el partidazo ha dado un paso esencial en la transformación de las instituciones políticas nacionales, que la lección que nos ha dado el tricolor no puede pasar desapercibida. Sin embargo, la panza es primero. Y si la política económica del régimen sigue siendo la de mantenernos en estado catatónico por la falta de proteínas, vitaminas y minerales (y no me refiero al frijol con piedras y gorgojo que acostumbran dar en las despensas pinches que reparten), es mejor buscar otras opciones políticas. Por lo pronto a esperar quienes son los otros “democráticos” aspirantes a la grande (sin albur). “MEADE ME DA MIEDO”.