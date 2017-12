La salida de Agustín Carstens del Banco de México (Banxico), se dio en un momento crítico para el país que cada vez tiene más cerca las elecciones de 2018. Las tareas del Banxico son de suma importancia para la economía al tener que ordenar el mercado cambiario, mantener el valor de la moneda, participar en la regulación del sistema financiero, trabajar con otros bancos centrales y mantener bajo control la inflación. Quizá el último punto sea el más sensible por ser el que resienten de forma más directa los mexicanos, sobre todo aquellos de menores ingresos, quiénes con cada aumento de los precios no tienen más opción que apretarse de nuevo el cinturón. En ese sentido, tras el anuncio del aumento al salario mínimo, que a partir del 1 de diciembre subirá de 80 pesos a poco más de 88, Enrique Peña Nieto destacó que la prosperidad no es alcanzable sin un trabajo digno y bien remunerado. Sin embargo, cabe destacar que el salario mínimo en México es uno de los más bajos de América Latina y su poder adquisitivo sólo supera al de Nicaragua y Venezuela. Según datos publicados por El País, el 10 por ciento de aumento al mini ingreso, alcanza a cubrir el aumento de la inflación que ha sido casi de un 6 por ciento en lo que va de 2017, empero todavía está por debajo de la línea de bienestar. Eso significa que aquellos que reciban este salario, seguirán sin poder cubrir sus necesidades básicas diarias, aspecto que es el principal componente del debate entre los economistas más ortodoxos, cuyo enfoque es aplicado por el Banxico y enfatiza el riesgo de una alza en los precios ante un aumento en el salario; por otro lado, la Coparmex y algunas asociaciones civiles defienden un aumento mayor del salario mínimo que no tendrá un impacto en la inflación, pues su alcance es solo una fracción de los asalariados.

De acuerdo con las estimaciones presentadas en el documento Salario Mínimo e Inflación, publicado por Banxico en 2016, se calculó que emparejar el salario para alcanzar la canasta básica definida por el Coneval, añadiría a la inflación observada hasta 3.3 puntos porcentuales en los siguientes 12 meses. El análisis también refiere que esto podría llevar a una pérdida de poder adquisitivo en el largo plazo y afectar a las exportaciones, a las cuales no se les podría traspasar el aumento de los costos laborales. No obstante, también hay evidencia que apoya las iniciativas de aumentos más sustanciosos al salario mínimo. En este sentido, Forbes argumenta que al aumentar el salario mínimo no aumenta los costos exclusivamente, sino también aumenta la demanda interna y, en el caso de los empleadores, éstos tendrán ahorros en términos de rotación de personal y capacitación. Un ejemplo es la ciudad de Chicago, donde la meta es ubicar el salario mínimo en 15 dólares la hora en el año 2022, actualmente la cifra se ubica en 10.50 dólares por hora. Aumentar el salario no ha llevado a una pérdida sensible de empleos y han incrementado la productividad de los trabajadores y el consumo.

Ante esta situación, el nuevo gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien fuera miembro de la Junta de esta institución, tendrá retos importantes para brindar certidumbre a la economía. A la luz de los hechos sería conveniente buscar alternativas a la política macroeconómica tradicional, hoy enfocada en sustentar la competitividad con base en el tipo de cambio y control salarial, y empezar la transición a un mayor desarrollo del mercado interno, de lo contrario, nos espera más de lo mismo.

lararene83@yahoo.com.mx