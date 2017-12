ZACATECAS.- El coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXII (62) Legislatura, Luis Medina Lizalde, aseguró que las declaraciones recientes sobre otorgar amnistía a líderes de grupos antagónicos, hecha por el líder nacional Andrés Manuel López Obrador, no es una propuesta y no debe tomarse como tal.

Sostuvo que “no es una propuesta, no está en el programa nacional de Morena, no está dentro del proyecto de nación, no está propuesta como compromiso de Andrés Manuel, es simplemente un detonador de un debate que debe darse entre los mexicanos”.

En entrevista para NTR Medios de Comunicación, Medina Lizalde fijó su posicionamiento en contra de dicha amnistía y dijo respetar a figuras políticas que estén a favor de la “sugerencia” hecha por López Obrador, por lo que llamó a cambiar argumentos.

“Yo mismo no favorecería una amnistía a los que han cometido delitos, por el contrario, reclamaría que se toquen a las filas del crimen organizado, pero ésto es un debate político”, puntualizó.

Para Medina Lizalde, la declaración del líder de Morena a nivel nacional, “es una declaración hecha al aire, que no es una propuesta, es una convocatoria a reflexionar sobre el tema, que no es una ocurrencia”.

Expresó que el comandante de la undécima Zona Militar, Guillermo Almazán Bertotto, no tenía derecho de expresarse en esos términos de asuntos políticos, puesto que su declaración tiene un sesgo partidista “y se equivoca de forma”, aseveró.