ZACATECAS.- En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Zacatecas, Otilio Rivera Herrera, así como el delegado federal de la dependencia, Jorge Luis Rincón, emitieron los resultados de infraestructura social básica 2017 y destacaron la realización de 579 obras en 58 municipios.

A pesar de los esfuerzos hechos por esta secretaría reconocieron que 960 mil zacatecanos “no tienen acceso a los servicios de salud o no están afiliados al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) o al Seguro Popular, por eso el gobernador (Alejandro Tello Cristerna) nos pidió trabajar con pulcritud y transparencia”.

Según los datos anunciados actualmente existen mil 641 polígonos de pobreza y marginación en la entidad, con 1 millón 141 mil 600 pobres distribuidos en todo el estado.

En cuanto a los resultados de infraestructura social básica, Otilio Rivera Herrera resaltó que los convenios marco firmados con municipios “permitió crear esta infraestructura social y que ahora están en marcha, es decir, alumbrado, techos y pisos firmes”.

En cuanto a los uniformes escolares dijo que 160 mil niños recibirán en próximos días sus paquetes, aunque “faltan otros 160 mil niños más por beneficiar, pero ya sólo quedan algunos detalles para que tengan estela ayuda”.

Asimismo, enfatizó que los talleres que beneficiaron con la maquila de los suéteres para los escolares, “resulta que son empresas familiares muy pequeñas y no se dan abasto, es por eso que no cumplimos con la meta de entregarlos en el mes de octubre como se tenía planeado, es decir, no podemos presionar a los talleres, pues los trabajadores que tienen son pocos”.

De acuerdo con estímulos escolares, informó, se entregaron 20 mil 404 becas con una inversión de más de 27 millones de pesos.

Refirió que en los 11 centros de desarrollo social “se está trabajando de manera constante para que funcionen, así como los comedores comunitarios”.

Al ser cuestionado sobre los espacios de alimentación que no funcionan, negó que fuera cierto, a pesar de que NTR Medios de Comunicación constató que no están abiertos.

“Tenemos dos problemas en igual cantidad de comedores en Fresnillo, pero ya se están solventando; no están en funciones aún porque no hay personal capacitado y falta definir el menú”, sostuvo.

En cuanto a esto último, dijo, “el gobernador Alejandro Tello Cristerna me pidió que le peguemos a los siete indicadores de pobreza y marginación, que es del 49 por ciento”.

Jorge Luis Rincón Gómez dijo que se ejercieron 939 millones de pesos, de los cuales los gobiernos municipales ejecutan 800 millones de pesos y el gobierno del estado 113 millones de pesos. “Así es como se integra la participación económica para lograr las metas específicas”, aseveró.

El 70 por ciento, expresó, debe de ir a proyectos directos y 30 por ciento a las acciones complementarias.

Resaltó que se lleva 75 por ciento de avance y 55 por ciento en los municipios. “En este fondo el total es de 3 mil 836 obras”, subrayó.