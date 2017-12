La amenaza finalmente se cumple. La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar, a botepronto, la Ley de Seguridad Interior o, lo que es lo mismo, la ley que legaliza las violaciones a derechos humanos.

Son muchas las voces que se han pronunciado en contra de dicha ley y no es para menos. Resulta que lo que hemos vivido en los últimos dos sexenios está por volverse una cruda realidad que todos los mexicanos cargaremos a cuestas. Un Estado militarizado, con miedo, en donde los civiles tienen que someterse a un régimen militar que, lejos de potencializar las libertades individuales, tendrá por objeto limitarlas porque, según ellos, la clase en el poder, ese es el único mecanismo viable para acabar con la ola de violencia y delincuencia que se vive en nuestro país.

Me cuesta trabajo creer que a nuestros gobernantes les falta asesor o creatividad, o ambos, y que estén pensando que los militares en las calles son lo único que puede abatir los altos índices de criminalidad.

Las razones para estar en contra de la Ley de Seguridad Interior son muchas, por enumerar algunas analizaremos los puntos que se tocan en el boletín informativo de la Cámara de Diputados, que con motivo de la aprobación de la Ley, se publicó en la página de Internet de dicho órgano.

El Boletín 4541 señala que “la aplicación de esta ley corresponde a las fuerzas estatales, federales y, cuando la gravedad de la situación lo amerite, y como último recurso del Estado, a las Armadas.” ¿Cuál es la definición de “gravedad de la situación”?, ¿Cuáles son los límites de actuación de las fuerzas armadas?, ¿Quién determinará si se amerita o no la participación de las fuerzas armadas?

Dicho boletín hace referencia a que la participación de las fuerzas armadas será temporal (un año) y sólo se podrá prorrogar por el ejecutivo. Significa que no es el hecho delictivo o el conflicto en particular, sino el tiempo y todo lo que pueda pasar durante ese periodo en el que las fuerzas armadas estarán presentes en la vida de los mexicanos.

La Diputada Mercedes Guillen (PRI) dice que no es militarizar al país, porque eso implicaría la aplicación del artículo 29 constitucional, pero creo que la diputada no tiene clara la diferencia entre la suspensión de garantías y la militarización del país, y que la militarización no está relacionada sólo con ese artículo constitucional.

La ley no hace distingo entre fueros, responsabilidades o sanciones; bien puede actuar un militar y ser sancionado por el sistema anticorrupción, lo que vuelve muy complejo e insuficiente el mecanismo para corregir las actuaciones de las fuerzas militares.

Estamos ante una ley que legaliza la violación sistemática a los Derechos Humanos, un documento legal que pretende dotar de certeza jurídica a todos aquellos que violentan, bajo la protección de la norma o de un uniforme militar, los derechos de las personas.

Poco o nada se habla de las políticas públicas de prevención, o de mecanismos idóneos para dotar de mejores salarios a los mexicanos o mejorara el sistema educativo o las condiciones de vida. Seguimos bajo una política de represión, de sometimiento, bajo la única justificación de preservar la estabilidad de las instituciones públicas, tal parece que es más el temor de que la sociedad se levante en armas en contra del Estado como lo conocemos hoy para instaurar otro Estado más justo, que luchar por abatir los índices de violencia y delincuencia. Es razonable pensar que la motivación de esta ley no es la inseguridad, sino, como en ese boletín se menciona, las amenazas internas a las instituciones públicas.