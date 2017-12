De aspirantes y discursos

Comienzan a acomodarse las calabazas. Con la “democrática” designación de Mid Kurigreña (o como chingaos se apedille) para abanderar al nacionalismo revolucionario en la contienda electoral por el PRI, las apuestas comienzan a llegar. Del lado de MORENA estamos segurísimos de que Andrés Manuel López Obrador será el candidato y por el Frente está por decidirse quien del PAN encabeza la alianza electoral (el PRD no tiene ni pies ni cabeza).

En calidad de mientras ya comienzan los rounds de sombra entre AMLO y Mid. El intercambio de dimes y diretes pretende calentar el ambiente político en esta época de frío; los voceros de ambos también le echan más leña a la hoguera. Me parece que el rollo más recurrente de la parte oficialista tiene que ver con el “POPULISMO” y VENEZUELA. ¿Neta no tienen más imaginación? Digo, ya cámbienle al discurso mamila ese del “populismo”, que no es otro más que el choro mareador que acostumbran echarse en las campañas, no mameyes con el discurso ese de que estaremos como “Venezuela” si votamos a favor de otro candidato, diferente al tecnócrata Mid.

No mis cuates, no queremos estar como Venezuela, ¡ESTAMOS PEOR! La política económica del régimen Priista-Panista, nos tiene a la altura de las mejores economías de países africanos, el libre mercado ha traído más miseria que beneficio a los millones de jodidos de este país. Siguiendo las recetas de los médicos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros hospitales semejantes, estamos condenados s vivir de puritito pinche milagro. Se prefiere salvar a la Banca Privada que a las Universidades Públicas, se prefiere condonar impuestos a los grandes monopolios que a los pequeños empresarios, prefieren a Santa Claus que a los Reyes Magos.

El libre mercado sólo ha traído pauperización, en todos los sentidos, a millones de hogares. ¿Cómo chingaos detener la corrupción cuando se tienen grandes deficiencias en materia de seguridad social, procuración y administración de justicia y empleo? ¿Ya analizaron las experiencias internacionales en materia de combate (serio) a la corrupción? No bastan leyes o ideotas, es necesario atacar las causas estructurales. Y todavía que no hacen la chamba en la materia, tienen el pinche descaro de poner en los órganos anticorrupción a sus cuates. No mamen.

Analicen los perfiles de los encargados de darle en su mandarina a los corruptos, por ejemplo, en Zacatecas ¿Ya se aprendieron (por lo menos) la Convención Interamericana Contra la Corrupción (29 de marzo de 1996)? ¿No la han leído? Pues que carajos esperan, por lo menos para que cuando los entrevisten los diputados tengan algo de qué platicar, porque me imagino que los que van ya están palomeados (el mismo mecanismo que para elegir a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, puros cuates que vienen de la “cultura del esfuerzo”, como dicen algunos).

Y esas formas de designación son prácticas CORRUPTAS que ya deben de desaparecer. No existe transparencia en las designaciones, luego entonces se realizan prácticas de acomodo a los amigos, familiares, etc., con lo que los órganos se convierten en propiedad de los gobernantes en turno. No se premia la capacidad, sino el agachismo y la lealtad política.

Parece entonces que la lucha será entre más de lo mismo, contra el deseo de cambiar. Las campañas sucias tomarán vía rápida y entraremos a un tiradero de estiércol, que los mexicanos no merecemos. Queremos campañas de altura, con un verdadero debate de ideas y propuestas (sueño imposible). Queremos instituciones republicanas y democráticas (INE y Tribunal Electoral) que hagan su chamba con pulcritud. Y por favor: si van a tirarse toda la shit que encuentren, hagan el favor de no embarrarnos. Además de jodidos, apestosos; no más no se vale. ¡YA DEJAMOS A VENEZUELA MUY ATRÁS EN JODIDEZ!