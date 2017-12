CIUDAD DE MÉXICO.- Fergie dijo que durante su adicción a las metanfetaminas sufrió demencia, psicosis y alucinaciones.

En entrevista para el portal iNews la cantante narró su experiencia con las drogas en el 2001.

“En mi punto más bajo, tuve psicosis y demencia químicamente inducida. Tenía alucinaciones básicamente todos los días. Me tomó un año desintoxicar mi cerebro de los químicos de las drogas, para ajustarlo y dejar de ver esas cosas. Podría estar sentada allí viendo aleatoriamente una abeja o un conejo”, contó.

Fergie, de 42 años, explicó que sus alucinaciones se volvieron tan severas que desencadenaron una paranoia y creía que estaba siendo perseguida por la CIA, el FBI o un grupo de policías de élite, como SWAT.

La intérprete de “Big Girls Don’t Cry” contó que fue justo una experiencia paranoica de este tipo lo que la llevó en una ocasión a esconderse en una iglesia católica.

“Ellos trataron de sacarme, porque me estaba moviendo entre los pasillos de manera alocada, yo pensaba que había una cámara infrarroja en la iglesia, tratando de escanear mi cuerpo. Salté por el altar mientras dos personas me perseguían.

“Recuerdo que pensé: ‘si salgo y me está esperando un equipo SWAT, yo había tenido la razón todo el tiempo. Pero si salía y no había nadie, eso significaba que las drogas me hacían ver cosas y que yo acabaría internada en una institución. Y si eso eran realmente las drogas, no quería vivir más de esa manera'”, relató.

La ex esposa de Josh Duhamel contó que entonces salió de la iglesia y vio que no había nadie. Y ese fue un momento clave para que ella decidiera dejar las sustancias ilegales.

“El asunto de las drogas fue un infierno muy divertido… hasta que dejó de serlo. Pero ¿saben qué? Agradezco el día que eso me pasó. Porque es mi fortaleza, mi fe y mi esperanza por algo mejor.

“Es increíble, lo sé. Creo que debo tener ángeles guardianes”, concluyó.