El Rey Odia la Navidad –Once upon a time… again.

Segundo acto (El Rey ordena no poner arbolito de navidad).

ESCENA II

–Rey: Y me quitan sus pinches adornitos rancheros. Ah, y nada de andar poniendo esos adornos pedorros en las calles de la ciudad, además de corrientes están muy gachos.

–Duque de Tarabilla: Pero excelencia, divinidad, jefecito, patroncito ¿pero si la navidad es la época más hermosa del año? Ya mandé boletines a todos los periódicos del reino, de que este año las celebraciones serán de poca, que en la mesa del palacio estarán las mejores viandas para degustar, los mejores vinos y que usted ¡oh, excelsa imagen de los dioses!, nos dará nuestro bolo y aguinaldo.

–Rey: ¿Aguinaldo? Estás güey. Después de tanta babosada que han hecho en todo el año ¿quieren aguinaldo? No me hagas reír, les mandaré dar 20 azotes a cada uno por zopencos. Pésimo trabajo en el año, error tras error, además de que me han faltado al respeto como nunca. Así que nada de fiestas de navidad, ni arrullar al niño, ni cena, ni brindis. Sáquense a su casa a comer esas cosas que hacen con masa y hojas. Y traguen agua.

–Duque de Tarabilla: (llorando) Qué malo es usted jefecito, ni agua tenemos. Y sin aguinaldo no comeremos nuestros tamalitos, que a usted tanto le gustan. No se haga que bien que me pide que le traiga. ¡Oh, dios!, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué extraña razón has endurecido el corazón de nuestro excelso monarca? ¿Por qué lo has convertido en un pinche Grinch imperial?

–Rey: Ya te escuché méndigo; por eso no se merecen nada, por irrespetuosos. Pediré que saquen los botes del desperdicio del palacio y ahí agarren lo que sirva para que cenen.

–Duque de Tarabilla: ¡Oh, dios, despiértame de esta pesadilla! ¡Aleja de mí esta visión infame que marchita mi corazón!

(El Duque de Tarabilla cae del catre donde duerme. El madrazo le despierta de terrible pesadilla.)

–Duque de Tarabilla: ¡Era un sueño! ‘Uta madre, ya estaba asustado. Me imaginé que el méndigo del Rey iba a salirse con la suya y que nos iba a castigar sin aguinaldo ni bolo. Y a punto estaba de tortearle el hocico. ¡Qué bueno que todo fue un mal sueño!

(El Duque de Tarabilla llega al Palacio y escucha los gritos del Rey.)

–Duque de Tarabilla: ¿Qué os pasa divinidad? ¿Puedo ayudaros en algo?

-Rey: Que estos inútiles no terminan de poner el arbolito de navidad, los adornos en las calles no están puestos, las nochebuenas que encargué que pusieran en los jardines brillan por su ausencia. ¡Qué poca… falta de espíritu navideño! Por cierto, ¿encargaste los manjares y el vino? No quiero que falte nada en el palacio.

–Duque de Tarabilla: Todo está listo excelencia. No faltará nada en vuestra mesa, la cena será todo un éxito. Las invitaciones ya fueron entregadas y sólo estará lo más selecto de la sociedad. Por cierto, lo que sobró del año pasado ya se recalentó para darlo a la prole. ¿Dará vuestra majestad, personalmente, los dulces a los niños pobres del reino?

–Rey: Pues esa era la idea. Pero me dice la servidumbre que no tienen calcetines para echarles los dulces, ¿así cómo? La tradición dicta que los dulces van en los calcetines y si andan descalzos ¿yo qué culpa tengo? Mejor avisa, mediante edicto, que se les aventarán por el balcón a las 8 de la noche. Total, el que agarró, agarró. No cabe duda de que soy magnánimo.

¡LOS JODIDOS QUE COMAN FRIJOLES!