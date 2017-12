El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Zacatecas, Alejandro Enríquez Suárez del Real, afirmó que no confía en los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Raquel Velasco Macías, Uriel Márquez Cristerna y Gabriel Sandoval Lara, quienes fueron designados este jueves en sesión de la LXII (62) Legislatura.

Este viernes, el líder empresarial ofreció una conferencia de prensa para fijar la postura de la organización que preside, debido a que la reciente designación se trata de uno de los pasos más importantes para consolidar el sistema anticorrupción a nivel local; sin embargo, se cuestiona la transparencia del proceso.

Al igual que lo ha hecho la Coparmex a nivel nacional, Enríquez Suárez del Real reprochó que los métodos usados para concretar esta iniciativa merman su credibilidad y culpó a los legisladores de permitir la opacidad.

“La metodología del proceso no nos permite confiar; es decir, los diputados minaron la confianza de la ciudadanía en el tribunal”, advirtió el líder empresario.

Consideró que, debido a las condiciones de la designación, no se tienen elementos para comprobar si se seleccionaron los perfiles correctos, lo que resulta de suma importancia según las funciones que los magistrados tendrán para la aplicación de justicia contra funcionarios corruptos.

“No sabemos qué metodología se usó. Eso es lo que deja a esta elección con un dejo de falta de transparencia, porque no sabemos si sí son los mejores o no”, argumentó.

Ejemplificó que Raquel Velasco, quien antes se desempeñó en el ahora Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Izai), tiene un proceso pendiente, por lo que cuestionó la pertinencia para colocarla en un puesto que tratará este tipo de asuntos.

“La Legislatura le dio la espalda a los zacatecanos por la falta de transparencia en la metodología de designación de los magistrados. Esta falta de transparencia genera que los magistrados se conviertan en cómplices del proceso y lo que vemos es que es un proceso opaco, pero ya consumado, lo que nos demuestra que no hay cambios, que aquí no hay nada diferente”, reprochó.

Enríquez Suárez del Real puso en duda la autonomía del Poder Legislativo, debido a que uno de los cuestionamientos principales es la probable intervención del Ejecutivo en el proceso.

A la pregunta de que si la designación de magistrados fue por “dedazo” del gobernador Alejandro Tello Cristerna, el dirigente de la Coparmex respondió: “eso es lo que no sabemos y eso es lo que hace que dudemos. A lo mejor ya estaban palomeados antes de iniciar el proceso; no lo sabemos”.

“Estamos cansados del discurso de transparencia y combate a la corrupción. Lo que exigíamos eran hechos, lo cual no han hecho”, insistió.

Refirió que éste es un punto negativo para la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que “va contra todo discurso de falta de transparencia”.

Alejandro Enríquez refirió que sólo algunos diputados socializaron las propuestas para magistrados con la Coparmex, entre ellos Carlos Peña Badillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Le Roy Barragán Ocampo, de Nueva Alianza (Panal); Lorena Oropeza Muñoz, de Acción Nacional (PAN), y Julia Olguín Serna, del Verde Ecologista de México (PVEM).

De ahí en más, por redes sociales, sólo Omar Carrera (Pérez, de Movimiento Regeneración Nacional, Morena) hizo un posicionamiento”.

“Creemos que no entendieron lo que solicitábamos o no quisieron explicar la metodología. El proceso venía explicado en la convocatoria, pero la metodología no fue clara, es decir, no explica por qué eliminaron a unos o por qué escogieron a otros”, recalcó.