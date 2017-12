Fresnillo.- Más de 100 tianguistas que laboran cada domingo en el mercado de abastos mencionaron que todo el año han tenido muy malas ventas y temen que en esta temporada las ventas disminuyan aún más por los gastos que tienen las familias y por lo caro que están sus productos.

El aguacate tiene un costo de más de 40 pesos el kilogramo, “sólo lo ve el cliente y se asusta; no lo lleva porque un solo aguacate rebasa hasta los 20 pesos por el peso que tiene”, expusieron.

La mayoría de las frutas aumentaron de precio por el costo del transporte, pues provienen del sur y norte del país.

En la actualidad es temporada de naranja y el kilo anda entre los 15 y 20 pesos, al igual que la toronja, la mandarina y el limón.

Las cañas, los tejocotes, el tamarindo, la manzana, las nueces y las pasas que son utilizados en esta temporada cuestan entre 30 y 40 pesos, lo que depende del producto y para qué lo usará.

Los comerciantes aseguraron que las ventas han disminuido no sólo en este mes que inicia, si no todo el año, debido a que muchas personas no tienen trabajo y prefieren ir a comprar un bote de frijoles que les cuesta a 15 pesos, más las tortillas a 12 pesos y un queso que cuentas entre 25 y 30 pesos.

Detallaron algunos de los productos que han aumentado su precio, entre ellos la papa que cuesta entre 25 y 30 pesos el kilogramo; el chile poblado aumentó de 2 kilos por 15 pesos hasta los 25 pesos el kilo.

La temporada del chile terminó hace algunos meses en esta ciudad, por ello es que lo comercializan al doble.

La cebolla también tiene un costo de entre 8 y 15 pesos y el jitomate a 15 pesos el kilo.

No obstante, los tianguistas refirieron que esperan que a finales del mes aumenten las ventas, debido a los aguinaldos y las fechas en las que se reúnen las familias para compartir una rica cena de Navidad o de Año Nuevo.

Refirió que en años anteriores la población acudió en esa época a adquirir ingredientes para las cenas familiares, por lo que aún tienen la esperanza de que esta situación se repita.

Frente a ello, los tianguistas invitaron a los habitantes a visitar el mercado de abastos y que adquieran los productos que se ofertan en ese lugar, pues aseguraron que la calidad es garantía.

Entre lo que se oferta en el mercado de abastos se encuentran mil de abeja, que viene del sur zacatecano, así como papayas, naranjas, tejocotes y zanahoria.